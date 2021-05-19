Полезная информация о Либереце
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Местное время в Либереце
02:1200
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇿 Чехия
|Название города
|Либерец
|По-английски
|Liberec
|Столица региона
|Либерец является столицей региона
|Население города
|97 770 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Prague
|Средняя высота
|359 м. от уровня моря