Всё о Либереце

Полезная информация о Либереце

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Местное время в Либереце
02:1200
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаЛиберец
По-английскиLiberec
Столица регионаЛиберец является столицей региона
Население города97 770 чел.
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота359 м. от уровня моря

Где находится Либерец на карте

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