Полезная информация об Оломоуц
Что нужно знать об Оломоуц: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Оломоуц
22:2240
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇿 Чехия
|Название города
|Оломоуц
|По-английски
|Olomouc
|Столица региона
|Оломоуц является столицей региона
|Население города
|101 268 чел.
|Аэропорт
|Оломоуц OLO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Prague
|Средняя высота
|223 м. от уровня моря