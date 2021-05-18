Всё об Оломоуц

Полезная информация об Оломоуц

Что нужно знать об Оломоуц: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Оломоуц
22:2240
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаОломоуц
По-английскиOlomouc
Столица регионаОломоуц является столицей региона
Население города101 268 чел.
АэропортОломоуц OLO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота223 м. от уровня моря

Где находится Оломоуц на карте