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Полезная информация о Пльзени

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Местное время в Пльзени
02:1306
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаПльзень
По-английскиPilsen
Столица регионаПльзень является столицей региона
Население города164 180 чел.
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота316 м. от уровня моря

Где находится Пльзень на карте

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