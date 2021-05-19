Полезная информация о Пльзени
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Местное время в Пльзени
02:1306
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇿 Чехия
|Название города
|Пльзень
|По-английски
|Pilsen
|Столица региона
|Пльзень является столицей региона
|Население города
|164 180 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Prague
|Средняя высота
|316 м. от уровня моря