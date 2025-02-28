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На автобусе 3 дня Карнавал в Венеции и остров Бурано Начало: UAN Praha Florenc, Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Prah Расписание: По пятницам в 19:30 € 165 за человека На автобусе 4 дня Экскурсия в Париж Начало: UAN Praha Florenc, Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Расписание: Вт. Пт в 13:15 € 155 за человека На автобусе 2 дня Встреча рассвета на горе Снежка Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне) € 43 за человека Все туры Праги

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «На автобусе»

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