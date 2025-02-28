3 дня
Карнавал в Венеции и остров Бурано
Начало: UAN Praha Florenc, Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Prah
Расписание: По пятницам в 19:30
28 фев в 19:30
7 мар в 19:30
€165 за человека
3 дня
Швейцария - панорамный поезд (с билетом)
Начало: Памятник Св. Вацлава
Расписание: По пятницам в 21:30
28 фев в 21:30
7 мар в 21:30
€240 за человека
4 дня
Экскурсия в Париж
Начало: UAN Praha Florenc, Pod Výtopnou 13/10, 186 00
Расписание: Вт. Пт в 13:15
28 фев в 13:15
4 мар в 13:15
€155 за человека
2 дня
Встреча рассвета на горе Снежка
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
€43 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Групповые»
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