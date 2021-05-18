Полезная информация о Злине

Что нужно знать о Злине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Злине
19:4038
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаЗлин
По-английскиZlin
Столица регионаЗлин является столицей региона
Население города78 759 чел.
АэропортHolesov GTW (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота229 м. от уровня моря

Где находится Злин на карте