Вы увидите потрясающе красивые горные вершины Дурмитора
3 национальных парка
4 озера (Скадарское, Биоградское, Черное и Пивское)
на панорамных дорогах проездом вам покажем Острог и Ловчен
вы увидите центр туризма Черногории Будву с высоты птичьего полета
проедете через множество тоннелей
задержитесь на Мосту Джурджевича и можете прокатиться на зип-лайне и пообедать в национальном ресторанчике. Заглянете на водопад (кроме июля и августа) и проедете по самым живописным и глубоким местам каньонов рек Тара и Морача.
Высокогорный перевал Седло в национальном парке 🌳 Дурмитор - одна из самых красивейших панорамных дорог Черногории. С опытным водителем и гидом вы спуститесь с головокружительной высоты через несколько тоннелей к бирюзовому Пивскому озеру. Двухдневный маршрут проходит вдоль нескольких каньонов, один из которых, канон Тары, - второй по глубине в мире. Вы полюбуетесь также Черным озером и прогуляетесь 👣 по знаменитому мосту Джурджевича.
Что входит
Включена работа гида
авто
платные парковки.
Что не входит
Питание (примерно 10 евро в день)
ночевка в апартаментах или отеле (примерно 10 евро)
билеты в национальные парки (6 евро).
Начало
🚩 Мы заберем вас от крыльца ваших апартаментов
Место завершения
🏁 Мы доставим вас к крыльцу ваших апартаментов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.