Высокогорный перевал Седло в национальном парке 🌳 Дурмитор - одна из самых красивейших панорамных дорог Черногории. С опытным водителем и гидом вы спуститесь с головокружительной высоты через несколько тоннелей к бирюзовому Пивскому озеру. Двухдневный маршрут проходит вдоль нескольких каньонов, один из которых, канон Тары, - второй по глубине в мире. Вы полюбуетесь также Черным озером и прогуляетесь 👣 по знаменитому мосту Джурджевича.