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Перевал Седло, каньоны и горные озера

Юлия Ч.
Юлия Ч. – Гид из Будвы
Перевал Седло, каньоны и горные озера
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €495 за экскурсию

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Перевал Седло, каньоны и горные озера
Перевал Седло, каньоны и горные озера

Что вы увидите

  • Вы увидите потрясающе красивые горные вершины Дурмитора
  • 3 национальных парка
  • 4 озера (Скадарское, Биоградское, Черное и Пивское)
  • на панорамных дорогах проездом вам покажем Острог и Ловчен
  • вы увидите центр туризма Черногории Будву с высоты птичьего полета
  • проедете через множество тоннелей
  • задержитесь на Мосту Джурджевича и можете прокатиться на зип-лайне и пообедать в национальном ресторанчике. Заглянете на водопад (кроме июля и августа) и проедете по самым живописным и глубоким местам каньонов рек Тара и Морача.
Высокогорный перевал Седло в национальном парке 🌳 Дурмитор - одна из самых красивейших панорамных дорог Черногории. С опытным водителем и гидом вы спуститесь с головокружительной высоты через несколько тоннелей к бирюзовому Пивскому озеру. Двухдневный маршрут проходит вдоль нескольких каньонов, один из которых, канон Тары, - второй по глубине в мире. Вы полюбуетесь также Черным озером и прогуляетесь 👣 по знаменитому мосту Джурджевича.
Что входит
  • Включена работа гида
  • авто
  • платные парковки.
Что не входит
  • Питание (примерно 10 евро в день)
  • ночевка в апартаментах или отеле (примерно 10 евро)
  • билеты в национальные парки (6 евро).
Начало
🚩 Мы заберем вас от крыльца ваших апартаментов
Место завершения
🏁 Мы доставим вас к крыльцу ваших апартаментов
Перевал Седло, каньоны и горные озера
Перевал Седло, каньоны и горные озера
Перевал Седло, каньоны и горные озера
Перевал Седло, каньоны и горные озера
Перевал Седло, каньоны и горные озера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Ч.
Юлия Ч.
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Юлия Ч. проводит ещё 2 экскурсии

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