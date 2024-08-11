Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Подгорице на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

3 отзыва 2.5 часа Водная прогулка Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру Поплавать на лодке, насладиться живописными пейзажами и посетить монастырь Ком Начало: На острове Враньина € 150 за всё до 18 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Подгорица - столица трёх эпох Лёгкая дружеская прогулка по центральной части города Начало: На главной площади € 52 за всё до 5 чел. На машине 30 минут Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Подгорице Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт € 50 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Подгорицы Последние отзывы на экскурсии А Александр Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру Всё понравилось: большая деревянная лодка, красивое озеро с птицами, старинный монастырь с фресками, дружелюбный молодой монах, купание прямо в освежающем озере на обратном пути, вино от Вучича и местные гостинцы. Спасибо Татьяне за трансфер и общение.

Н Настя Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру Татьяна отлично организовала экскурсию! Получилась душевная, вкусная и запоминающаяся поездка. Интересно было узнать не только про озеро и монастырь, но и поговорить про то, как устроена жизнь местных жителей.

Ответы на вопросы от путешественников по Подгорице в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Подгорице Идиллическая прогулка по Скадарскому озеру Подгорица - столица трёх эпох Выгодный трансфер в Подгорице В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Подгорице в феврале 2025 Сейчас в Подгорице в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 150. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4 из 5

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