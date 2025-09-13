По Адриатическому морю на яхте: от Тивата до Пераста
Погулять по старинным городкам, искупаться в тихих бухтах и полюбоваться Скадарским озером
Начало: Тиват, 13:00
13 сен в 13:00
€1990 за человека
Ветер в парусах, Черногория в сердце: яхт-тур по Адриатическому морю
Погулять по старинным городкам, искупаться в лазурных бухтах и потренироваться в управлении яхтой
Начало: Тиват, 16:00
8 сен в 10:30
€1200 за человека
В объятиях Адриатики: яхт-тур в мини-группе с посещением знаковых городов Черногории (всё включено)
Заглянуть на устричную ферму, побывать в Будве, Которе, Петроваце, на островах Свети-Стефан и Мамула
Начало: Аэропорт Тивата, время - по договорённости
30 авг в 10:00
€2000 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «С отдыхом на море»
Самые популярные туры этой рубрики в Тивате
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Тивате в августе 2025
Сейчас в Тивате в категории "С отдыхом на море" можно забронировать 3 тура от 1200 до 2000.
Туры на русском языке в Тивате (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «С отдыхом на море», цены от €1200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь