В объятиях Адриатики: яхт-тур в мини-группе с посещением знаковых городов Черногории (всё включено)

Заглянуть на устричную ферму, побывать в Будве, Которе, Петроваце, на островах Свети-Стефан и Мамула
В этом путешествии под парусами вы откроете для себя Черногорию с воды и с суши — от бирюзовых бухт и морских гротов до древних монастырей и уютных приморских городов.

стоянки в живописных маринах, прогулки по Будве, Бару и Петровацу, посещение острова Мамула и знаменитого Свети-Стефана.

На борту катамарана вы не только отдохнёте, но и освоите основы яхтинга, попробуете свежие морепродукты прямо с устричной фермы и будете встречать закаты.

Капитан и шеф-повар позаботятся о безопасности и питании, а вам останется лишь наслаждаться морем, солнцем и сменой пейзажей.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой:
защиту от солнца: очки, крем, кепку;
обувь на белой подошве (не оставляет следов на палубе);
яхтенные перчатки для работы с тросами;
купальники и плавки, лёгкую одежду для дневного времени;
шлёпанцы для душа в маринах;
личную аптечку и пауэрбанк для зарядки устройств в море.

Проживание. На борту нового парусного катамарана Bali 4.6 в 2-местных каютах. Все каюты оборудованы отдельными санузлами с душем и обеспечивают комфорт в условиях морского путешествия. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость тура включены продукты и услуги шеф-повара. Каждый день вы будете наслаждаться свежей и полезной едой, приготовленной из локальных ингредиентов.

Транспорт. Путешествие проходит на современном комфортабельном катамаране Bali 4.6, специально оборудованном для морских переходов и стоянок.

Возраст участников. 5-99.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Путешествие не требует специальной подготовки и подходит даже для новичков в яхтинге. Перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты, курс может быть изменён из-за погодных условий для выхода на воду.

Программа тура по дням

1 день

Котор и первый вечер на катамаране

Встретим вас в аэропорту. Затем поедем в марину, где около 17:00 заселимся на катамаран. После размещения и короткого брифинга по устройству судна мы разложим вещи и освоимся на борту. Вечером состоится знакомство за ужином, после чего отправимся на прогулку по набережной вечернего Котора.

2 день

Устричная ферма

Утро начнётся с плотного завтрака и брифинга по безопасности. Затем мы выйдем в первое плавание. В этот день нас ждёт визит на устричную ферму, знакомство с живописными монастырями на островах, а также первый выход под парусом.

3 день

Переход в Будву и прогулка

Сегодня мы встанем рано, как настоящие мореплаватели, — впереди дальний переход в Будву. По пути сделаем остановку в бирюзовой бухте, чтобы искупаться и пообедать на воде. Вечером нас будет ждать экскурсия с местным гидом, во время которой мы познакомимся с историей и атмосферой этого приморского города.

4 день

Свети-Стефан, Бар и треккинг у моря

Новый день откроет новые берега. Мы посетим остров-курорт Свети-Стефан, церковь Святой Неджели, а затем отправимся в Бар, где пройдёмся по древнему акведуку. Нас также ждёт пеший живописный маршрут, пролегающий сквозь прибрежные холмы.

5 день

Петровац

Этот день посвящён отдыху, морю и яхтингу. Мы будем купаться, загорать и наслаждаться размеренным движением под парусами. Каждый сможет попробовать себя в роли капитана. До обеда заглянем в Петровац, а на ночь встанем на якорь — особое время, когда яхта раскачивается на волнах в полной тишине.

6 день

Морские гроты и остров Мамула

После утреннего купания и завтрака продолжим путь. Сегодня откроем для себя морские гроты и остановимся на острове Мамула — в прошлом тюрьме, а ныне престижной гостинице с одним из самых дорогих спа-комплексов на всём побережье. Затем под парусами направимся к Тивату.

7 день

Тиват, финальный переход и прощальный ужин

Утром отправимся на прогулку по Тивату вместе с гидом. После экскурсии искупаемся и совершим последний короткий переход, чтобы вернуться в родную марину. Пока капитан будет сдавать катамаран, можно прокатиться по канатной дороге и взглянуть на город с высоты или купить сувениры на память. Вечером — прощальный ужин в кругу уже близких по духу людей.

8 день

Окончание тура

В 8:00 — выселение с катамарана. Прощаемся, обмениваемся контактами и отправляемся по домам. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€2830
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание на борту
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Стоянки в маринах по маршруту
  • Расходы на дизельное топливо
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тивата и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу и при необходимости
Место начала и завершения?
Аэропорт Тивата, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Тивате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Татьяна, я — мама троих сорванцов, шкипер более 12 лет и организатор проекта полезного яхтинга. Мы организуем незабываемые туры под парусами во всех акваториях мира: от Сейшельских островов
до Гренландии, от Азорских островов до Тайланда. Все наши путешествия продуманы от встречи в аэропорту до выбора мест с лучшими закатами. Каждую команду сопровождает шеф-повар, готовит из локальных продуктов с учётом всех пожеланий гостей. Лодки и катамараны бронируются новые, только с максимальным оснащением. Все гости возвращаются в наши туры не один раз. Это самая высокая оценка для нас! Мы обязательно влюбим вас в паруса, свободу и покажем мир с воды:)

