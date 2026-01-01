Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой:
защиту от солнца: очки, крем, кепку;
обувь на белой подошве (не оставляет следов на палубе);
яхтенные перчатки для работы с тросами;
купальники и плавки, лёгкую одежду для дневного времени;
шлёпанцы для душа в маринах;
личную аптечку и пауэрбанк для зарядки устройств в море.
Проживание. На борту нового парусного катамарана Bali 4.6 в 2-местных каютах. Все каюты оборудованы отдельными санузлами с душем и обеспечивают комфорт в условиях морского путешествия. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость тура включены продукты и услуги шеф-повара. Каждый день вы будете наслаждаться свежей и полезной едой, приготовленной из локальных ингредиентов.
Транспорт. Путешествие проходит на современном комфортабельном катамаране Bali 4.6, специально оборудованном для морских переходов и стоянок.
Возраст участников. 5-99.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Путешествие не требует специальной подготовки и подходит даже для новичков в яхтинге. Перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты, курс может быть изменён из-за погодных условий для выхода на воду.
Программа тура по дням
Котор и первый вечер на катамаране
Встретим вас в аэропорту. Затем поедем в марину, где около 17:00 заселимся на катамаран. После размещения и короткого брифинга по устройству судна мы разложим вещи и освоимся на борту. Вечером состоится знакомство за ужином, после чего отправимся на прогулку по набережной вечернего Котора.
Устричная ферма
Утро начнётся с плотного завтрака и брифинга по безопасности. Затем мы выйдем в первое плавание. В этот день нас ждёт визит на устричную ферму, знакомство с живописными монастырями на островах, а также первый выход под парусом.
Переход в Будву и прогулка
Сегодня мы встанем рано, как настоящие мореплаватели, — впереди дальний переход в Будву. По пути сделаем остановку в бирюзовой бухте, чтобы искупаться и пообедать на воде. Вечером нас будет ждать экскурсия с местным гидом, во время которой мы познакомимся с историей и атмосферой этого приморского города.
Свети-Стефан, Бар и треккинг у моря
Новый день откроет новые берега. Мы посетим остров-курорт Свети-Стефан, церковь Святой Неджели, а затем отправимся в Бар, где пройдёмся по древнему акведуку. Нас также ждёт пеший живописный маршрут, пролегающий сквозь прибрежные холмы.
Петровац
Этот день посвящён отдыху, морю и яхтингу. Мы будем купаться, загорать и наслаждаться размеренным движением под парусами. Каждый сможет попробовать себя в роли капитана. До обеда заглянем в Петровац, а на ночь встанем на якорь — особое время, когда яхта раскачивается на волнах в полной тишине.
Морские гроты и остров Мамула
После утреннего купания и завтрака продолжим путь. Сегодня откроем для себя морские гроты и остановимся на острове Мамула — в прошлом тюрьме, а ныне престижной гостинице с одним из самых дорогих спа-комплексов на всём побережье. Затем под парусами направимся к Тивату.
Тиват, финальный переход и прощальный ужин
Утром отправимся на прогулку по Тивату вместе с гидом. После экскурсии искупаемся и совершим последний короткий переход, чтобы вернуться в родную марину. Пока капитан будет сдавать катамаран, можно прокатиться по канатной дороге и взглянуть на город с высоты или купить сувениры на память. Вечером — прощальный ужин в кругу уже близких по духу людей.
Окончание тура
В 8:00 — выселение с катамарана. Прощаемся, обмениваемся контактами и отправляемся по домам. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€2830
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание на борту
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Стоянки в маринах по маршруту
- Расходы на дизельное топливо
Что не входит в цену
- Перелёт до Тивата и обратно
- 1-местное размещение - по запросу и при необходимости