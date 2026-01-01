Рекомендуем взять с собой:

защиту от солнца: очки, крем, кепку;

обувь на белой подошве (не оставляет следов на палубе);

яхтенные перчатки для работы с тросами;

купальники и плавки, лёгкую одежду для дневного времени;

шлёпанцы для душа в маринах;

личную аптечку и пауэрбанк для зарядки устройств в море.

Проживание. На борту нового парусного катамарана Bali 4.6 в 2-местных каютах. Все каюты оборудованы отдельными санузлами с душем и обеспечивают комфорт в условиях морского путешествия. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость тура включены продукты и услуги шеф-повара. Каждый день вы будете наслаждаться свежей и полезной едой, приготовленной из локальных ингредиентов.

Транспорт. Путешествие проходит на современном комфортабельном катамаране Bali 4.6, специально оборудованном для морских переходов и стоянок.

Возраст участников. 5-99.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Путешествие не требует специальной подготовки и подходит даже для новичков в яхтинге. Перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты, курс может быть изменён из-за погодных условий для выхода на воду.