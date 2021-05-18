Полезная информация об Антофагасте
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Местное время в Антофагасте
13:4050
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇱 Чили
|Название города
|Антофагаста
|По-английски
|Antofagasta
|Столица региона
|Антофагаста является столицей региона
|Население города
|309 832 чел.
|Аэропорт
|Керро Морено ANF
|Часовой пояс
|America/Santiago
|Средняя высота
|31 м. от уровня моря
Где находится Антофагаста на карте
Антофагаста