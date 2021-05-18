Всё об Антофагасте

Полезная информация об Антофагасте

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Местное время в Антофагасте
13:4050
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇱 Чили
Название городаАнтофагаста
По-английскиAntofagasta
Столица регионаАнтофагаста является столицей региона
Население города309 832 чел.
АэропортКерро Морено ANF
Часовой поясAmerica/Santiago
Средняя высота31 м. от уровня моря

Где находится Антофагаста на карте

Антофагаста фото города
Антофагаста

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