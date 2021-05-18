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Полезная информация о Копьяпо

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Местное время в Копьяпо
15:2255
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇱 Чили
Название городаКопьяпо
По-английскиCopiapo
Столица регионаКопьяпо является столицей региона
Население города129 280 чел.
АэропортДесьерто-де-Атакама CPO
Часовой поясAmerica/Santiago
Средняя высота397 м. от уровня моря

Где находится Копьяпо на карте

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