Всё о Койайке

Полезная информация о Койайке

Что нужно знать о Койайке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Койайке
15:2315
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇱 Чили
Название городаКойайке
По-английскиCoyhaique
Столица регионаКойайке является столицей региона
Население города45 787 чел.
АэропортTen. Vidal GXQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Santiago
Средняя высота299 м. от уровня моря

Где находится Койайке на карте