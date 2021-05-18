Полезная информация о Койайке
Что нужно знать о Койайке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Койайке
15:2315
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇱 Чили
|Название города
|Койайке
|По-английски
|Coyhaique
|Столица региона
|Койайке является столицей региона
|Население города
|45 787 чел.
|Аэропорт
|Ten. Vidal GXQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Santiago
|Средняя высота
|299 м. от уровня моря