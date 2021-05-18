Всё о Пуэрто Варасе

Полезная информация о Пуэрто Варасе

Что нужно знать о Пуэрто Варасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пуэрто Варасе
13:4119
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇱 Чили
Название городаПуэрто Варас
По-английскиPuerto Varas
Население города24 958 чел.
АэропортПуэрто Варас PUX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Santiago
Средняя высота60 м. от уровня моря

Где находится Пуэрто Варас на карте