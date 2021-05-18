Полезная информация о Пуэрто Варасе
Что нужно знать о Пуэрто Варасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пуэрто Варасе
13:4119
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇱 Чили
|Название города
|Пуэрто Варас
|По-английски
|Puerto Varas
|Население города
|24 958 чел.
|Аэропорт
|Пуэрто Варас PUX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Santiago
|Средняя высота
|60 м. от уровня моря