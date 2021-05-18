Всё о Тальке

Полезная информация о Тальке

Что нужно знать о Тальке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тальке
16:2401
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇱 Чили
Название городаТалька
По-английскиTalca
Столица регионаТалька является столицей региона
Население города197 479 чел.
АэропортТалька TLX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Santiago
Средняя высота104 м. от уровня моря

Где находится Талька на карте