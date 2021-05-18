Полезная информация о Тальке
Что нужно знать о Тальке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тальке
16:2401
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇱 Чили
|Название города
|Талька
|По-английски
|Talca
|Столица региона
|Талька является столицей региона
|Население города
|197 479 чел.
|Аэропорт
|Талька TLX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Santiago
|Средняя высота
|104 м. от уровня моря