Полезная информация о Темуко
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Местное время в Темуко
15:2327
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇱 Чили
|Название города
|Темуко
|По-английски
|Temuco
|Столица региона
|Темуко является столицей региона
|Население города
|238 129 чел.
|Аэропорт
|Темуко ZCO
|Часовой пояс
|America/Santiago
|Средняя высота
|114 м. от уровня моря
Где находится Темуко на карте
Темуко
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