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Полезная информация о Темуко

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Местное время в Темуко
15:2327
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇱 Чили
Название городаТемуко
По-английскиTemuco
Столица регионаТемуко является столицей региона
Население города238 129 чел.
АэропортТемуко ZCO
Часовой поясAmerica/Santiago
Средняя высота114 м. от уровня моря

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Темуко

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