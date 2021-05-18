Всё о Вальдивии

Полезная информация о Вальдивии

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Местное время в Вальдивии
15:2333
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇱 Чили
Название городаВальдивия
По-английскиValdivia
Столица регионаВальдивия является столицей региона
Население города133 419 чел.
АэропортПичой ZAL
Часовой поясAmerica/Santiago
Средняя высота17 м. от уровня моря

Где находится Вальдивия на карте

Вальдивия фото города
Вальдивия

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