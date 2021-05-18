Полезная информация о Винья-дель-Маре
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Местное время в Винья-дель-Маре
15:2339
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇱 Чили
|Название города
|Винья-дель-Мар
|По-английски
|Vina del Mar
|Население города
|294 551 чел.
|Аэропорт
|Винья-дель-Мар KNA
|Часовой пояс
|America/Santiago
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря
Где находится Винья-дель-Мар на карте
Винья-дель-Мар