Максим проводит ещё 5 экскурсий

Если вы заинтересовались моими индивидуальными экскурсиями, значит, вы ищете что-то особенное, больше, чем сухие факты и даты, с которыми можно познакомиться на стандартной автобусной экскурсии 🧭. Я вас очень хорошо понимаю, потому что и сам предпочитаю художественную литературу газетным новостям. Добро пожаловать в мир моих экскурсий. Здесь будут истории 📖 о людях, живших или живущих сейчас в Копенгагене, истории зданий и площадей, что происходило на том или ином месте 100–200 лет назад…

Кроме того, могу поделиться своими личными знаниями 🎓 о городе — благо, я уже 9 лет здесь живу и не по-наслышке знаю о том, чем город 🏙️ живёт и чем дышат его жители. Моя задача — сделать так, чтобы Копенгаген «запал вам в душу», чтобы, приехав домой, вы сказали: «Вау — это было круто! Я и не знал, что столько интересного есть в стране, которую не так-то просто найти на карте».

Долго останавливаться на тех достопримечательностях 🏛️, которые видно невооружённым глазом, мы не будем, а постараемся заглянуть «за кулисы» и узнать щепетильную историю того или иного уголка Копенгагена. Хотите знать, какие истории прячутся за фасадами домов, скульптур и памятников? Здесь вам без меня, вашего гида по Земле викингов, не обойтись.

Вы узнаете о городе, возможно, даже больше чем рядовой его житель. В расширенной версии заглянете в «будущее Копегагена», тк здесь мы отправимся в новый район города, хорошо известный своими постройками в архитектурном мире.

После такой экскурсии город станет родным и близким для вас и вам обязательно захочется остаться или приехать снова и снова.