Максим проводит ещё 5 экскурсий

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Гранд-тур Копенгаген

5
1 отзыв
Максим
Максим – Гид из Копенгагена
Если вы ищете что-то необычное, большее, чем простая поездка на автобусе 🚌 с гидом — предлагаю вашему вниманию мои индивидуальные экскурсии 🧭.

Никаких сухих фактов и огромного количества дат, которые никто не запоминает.

Только интересные реальные истории 📖 и старинные легенды о Копенгагене: его набережных, дворцах, людях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

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Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
Если вы заинтересовались моими индивидуальными экскурсиями, значит, вы ищете что-то особенное, больше, чем сухие факты и даты, с которыми можно познакомиться на стандартной автобусной экскурсии 🧭. Я вас очень хорошо понимаю, потому что и сам предпочитаю художественную литературу газетным новостям. Добро пожаловать в мир моих экскурсий. Здесь будут истории 📖 о людях, живших или живущих сейчас в Копенгагене, истории зданий и площадей, что происходило на том или ином месте 100–200 лет назад…
Кроме того, могу поделиться своими личными знаниями 🎓 о городе — благо, я уже 9 лет здесь живу и не по-наслышке знаю о том, чем город 🏙️ живёт и чем дышат его жители. Моя задача — сделать так, чтобы Копенгаген «запал вам в душу», чтобы, приехав домой, вы сказали: «Вау — это было круто! Я и не знал, что столько интересного есть в стране, которую не так-то просто найти на карте».
Долго останавливаться на тех достопримечательностях 🏛️, которые видно невооружённым глазом, мы не будем, а постараемся заглянуть «за кулисы» и узнать щепетильную историю того или иного уголка Копенгагена. Хотите знать, какие истории прячутся за фасадами домов, скульптур и памятников? Здесь вам без меня, вашего гида по Земле викингов, не обойтись.
Вы узнаете о городе, возможно, даже больше чем рядовой его житель. В расширенной версии заглянете в «будущее Копегагена», тк здесь мы отправимся в новый район города, хорошо известный своими постройками в архитектурном мире.
После такой экскурсии город станет родным и близким для вас и вам обязательно захочется остаться или приехать снова и снова.
Начало
🚩 Copenhagen
Место завершения
🏁 набережная Nyhavn
Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген
Гранд-тур Копенгаген

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим
Максим
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Максим проводит ещё 5 экскурсий

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