Все экскурсии в Копенгагене
25 экскурсий в Копенгагене, 366 отзывов, скидки до 10%, цены от €20 до €275. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Копенгагене много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Дании как можно лучше
Ежедневная прогулка по Копенгагену
Узнать и полюбить город за 2 часа
Эта обзорная прогулка по Копенгагену идеальна для первого знакомства с городом, сошедшим со страниц сказок Андерсена, его историей и внутренней жизнью. Мы покажем главные достопримечательности — от Ратуши и крепости до современного «Чёрного Бриллианта». А еще расскажем о местном менталитете, поделимся городскими лайфхаками и секретами датского счастья!
Копенгаген — первое знакомство
Главные достопримечательности и тайные уголки датской столицы на обзорной экскурсии
Приглашаю в увлекательное путешествие по важнейшим местам Копенгагена! Вы услышите историю основания города, познакомитесь с его героями, ощутите средневековый колорит на старинных площадях и рынках и узнаете о культуре и традициях самой счастливой нации в мире.
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям одной из уникальных столиц Европы
Если вы любите легенды, красивую, городскую архитектуру, хотите узнать рецепт счастья датчан, побывать в ключевых точках города в компании человека, который более десяти лет живёт в столице королевства, тогда эта экскурсия для вас. Обзорная прогулка прекрасно подойдёт для всех, кто приехал в Копенгаген в первый раз, а также всем тем, кто хочет увидеть и услышать по максимуму в предельно сжатые сроки.
Знакомьтесь, Копенгаген!
Все знаковые места сказочного города на обзорной экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности Копенгагена: Королевский дворец, Ратушную, Старую и Новую площади, Латинский квартал, парк Тиволи, Круглую башню и датский Парламент. Погуляете по пешеходной улице Стрегет и кварталу «Пьяная гавань», узнаете историю основания города и самые интересные факты о его знаменитых жителях. А еще посмотрите на дом, где жил Андерсен, и шаг за шагом раскроете «сказочную» сторону датской столицы.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Посетить самые колоритные районы и раскрыть все грани датской столицы на автомобильной экскурсии
Вы увидите, каким разным может быть Копенгаген! Спокойным, живописным и пасторальным в рыбацком поселке Драгёр и старинном районе Кристиансхаун. Творческим и свободным в Христиании. Функциональным, ультрасовременным и модерновым в Исланд Брюгге и экспериментальном Эрестаде.
Христиания — сбывшаяся мечта хиппи
Погулять по «острову свободы» в центре Копенгагена и узнать его законы
Приглашаю отправиться в самобытное «государство» Христиания, спрятавшееся в сердце Копенгагена. Вы пройдете по его колоритным улицам, заглянете в необычные лавочки и посмотрите на самых экстравагантных жителей датской столицы, ведущих здесь альтернативный образ жизни. Я расскажу, как устроена система управления в этой «отдельной стране» и чем живет местное население. Вы в полной мере ощутите вольный дух Христиании и поймете, почему это одно из самых необычных мест на планете.
Калоши Счастья — андерсеновский Копенгаген
Прогулка по городу, сошедшему со страниц любимых датских сказок!
Давайте вообразим себя хозяевами калош Счастья из одноименной сказки, переместимся во времени и отправимся на прогулку по андерсеновскому Копенгагену. Вы убедитесь, что это действительно волшебный город! Уютные дворики и улочки, замки и церкви, колокольни и пряничные башенки, красивые мосты через морские каналы и изящные фонари... Приготовьтесь увидеть город, насквозь пропитанный духом сказок Ганса Христиана Андерсена!
Замок Фредериксборг, или скандинавский Версаль
Познакомиться с историей и архитектурой величайшего дворцово-паркового ансамбля Северной Европы
В крупнейшем дворце эпохи Возрождения в Скандинавии вы узнаете о проекте всей жизни короля Кристиана IV и памятнике знакового периода, когда Дания занимала доминирующее положение в регионе. Поговорим о коронации монархов, изысканной реализации стиля голландского Ренессанса и основателе пивоварни Карлсберг, спасшем национальный памятник.
Дегустационный тур «Однажды в старой Дании»
Вкусная прогулка по любимому гастрономическому маршруту Андерсена
Если вы хотите лучше узнать Данию через её национальную кухню, которую предпочитал Ганс Христиан Андерсен, то этот тур для вас! Мы пройдем по каменным мостовым Копенгагена, побываем в доме, где жил сказочник, зайдем в любимые места Андерсена и попробуем блюда, которым он отдавал предпочтение.
скидка10%
€185€167 за экскурсию
2 часа
Классический Копенгаген на автомобиле
Все знаковые места города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Вы увидите главные достопримечательности датской столицы из окна комфортной машины, в которой не страшны холод, дождь или жара. По пути я познакомлю вас с историей, культурой, традициями и обычаями страны и раскрою, почему датчане признаны самой счастливой нацией в мире.
Подружиться с Копенгагеном
Познакомиться с символами скандинавской столицы и открыть формулу «датского счастья»
Добро пожаловать в Копенгаген — город, где живут самые счастливые люди на планете и где рождались чудесные сказки Андерсена. Я проведу вас по парадным уголкам столицы Датского королевства от Ратушной площади до Новой гавани, расскажу всё, что стоит знать о Копенгагене и его загадочных жителях, и покажу, где отведать настоящий сморреброд.
Замок Принца Гамлета — Кронборг
Погрузиться в магическую атмосферу шекспировского замка
Уверена, название замка Кронборг в Эльсиноре должно вызвать у вас усиленное сердцебиение: ведь это тот самый замок, который Шекспир описал в «Гамлете»! Толпы туристов «осаждают стены» Кронборга, куда — люди верят — до сих пор в полночь приходит дух отца датского принца. Вы совершите историческую прогулку по городу, познакомитесь с историей о прототипе принца Гамлета и заглянете в обширные катакомбы под замком, где также есть, о чем рассказать!
Что едят в Датском королевстве?
Гастрономическое приключение в Копенгагене с дегустацией вкуснейшей выпечки и местных сыров
Ароматные слойки, селедка под всевозможными соусами, сыры и сморреброды — приготовьтесь за один день попробовать всё, чем по праву гордится датская кухня! Мы пройдем по центру Копенгагена от булочной 17 века до магазина, где закупается королевская семья. И, разумеется, щедро приправим прогулку историями и байками из жизни датчан.
Современная архитектура Копенгагена: район Эрестад
Рассмотреть необычные дома и узнать о скандинавском стиле жизни
Приглашаю погулять по молодому району Эрестад, над созданием которого трудились звезды мировой архитектуры. Вы увидите здание, на верхние этажи которого можно заехать на велосипеде, дом престарелых с веселым фасадом, школу с детской площадкой на крыше и одно из самых оригинальных студенческих общежитий мира.
скидка5%
€136€130 за экскурсию
2 часа
Копенгаген для своих
Увидеть главные достопримечательности Старого города и узнать о местных традициях и секретах
Вы погуляете по узким улочкам и колоритным площадям исторического сердца Копенгагена и поймете, почему его называют северным Парижем, городом шпилей и башен, центром мирового дизайна. А также отыщете места, связанные с великим сказочником Андерсеном, и расшифруете загадочное понятие «хюгге».
Доброе утро, господин Андерсен!
Жизнь и творчество писателя на прогулке по Копенгагену
Без Копенгагена немыслимы многие сказки Андерсена — не только «Калоши счастья» или «Капля воды», где город есть сюжет, но и «Огниво», и «Снежная Королева». Андерсен знал город досконально и любил, как и страну — страну, в которой нет гор, нет лесов, зато много островов, моря и белокурых датчан, а башен, шпилей и колоколен больше чем домов. Прогулка по андерсеновским местам поможет вам ясно представить жизнь сказочника, пребывавшего в ежедневном удивлении перед окружающим миром, и откроет сказочную сторону Копенгагена.
Первый день в Копенгагене
Самые интересные районы и знаковые места датской столицы на автомобильной экскурсии
Приглашаю познакомиться с прекрасным Копенгагеном, который сочетает современные здания и архитектурные решения четырехсотлетней давности. Вы увидите историческое сердце города, чудесную набережную Ланглинье и разноцветную Новую гавань. Я покажу вам зимнюю Королевскую резиденцию, Ратушную площадь, Кафедральный собор, дворец Кристиансборг и многое другое. А еще расскажу об истории и традициях Копенгагена, помогу почувствовать городскую атмосферу и поделюсь практическими советами.
Копенгаген с высоты птичьего полета
Ратуша, королевский дворец и церковь Спасителя — история города и захватывающие виды на город
На экскурсии вы насладитесь Копенгагеном с высоты его знаменитых башен, откуда открываются самые замечательные виды, познакомитесь с датской монархией, узнаете, как и когда появился город на берегу залива и что означает его название.
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