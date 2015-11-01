Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей

Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям одной из уникальных столиц Европы

Если вы любите легенды, красивую, городскую архитектуру, хотите узнать рецепт счастья датчан, побывать в ключевых точках города в компании человека, который более десяти лет живёт в столице королевства, тогда эта экскурсия для вас. Обзорная прогулка прекрасно подойдёт для всех, кто приехал в Копенгаген в первый раз, а также всем тем, кто хочет увидеть и услышать по максимуму в предельно сжатые сроки.