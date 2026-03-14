Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Копенгаген
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Копенгаген - первое знакомство
Главные достопримечательности и тайные уголки датской столицы на обзорной экскурсии
Начало: На лестнице возле входа в ратушу
Сегодня в 15:00
13 авг в 14:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дания и Швеция: два королевства за один день
Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас
13 авг в 15:00
16 авг в 08:00
от €520 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Подружиться с Копенгагеном
Познакомиться с символами скандинавской столицы и открыть формулу «датского счастья»
Начало: На Ратушной площади
11 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три королевских замка
Погрузитесь в атмосферу датской истории, посетив три королевских замка в живописных окрестностях Копенгагена
13 авг в 15:00
16 авг в 08:00
от €395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Классический Копенгаген на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
Сегодня в 15:00
13 авг в 14:00
от €220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Три острова Копенгагена - прогулка на катере
Рассмотреть датскую столицу с воды и узнать самое интересное о её жителях
Начало: На Ратушной площади
11 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген для начинающих: экспресс-прогулка по городу счастливых людей
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям одной из уникальных столиц Европы
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый день в Копенгагене
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Доброе утро, господин Андерсен
Прогулка по Копенгагену, следуя по стопам Ганса Христиана Андерсена. Узнайте, где он жил и творил свои сказки
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
Погрузитесь в мир сказок Андерсена, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря Я
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
11 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген для своих
Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Начало: На Ратушной площади
11 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
На велосипеде по Копенгагену
Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
Начало: Under Krystallen, Puggaardsgade 1562 Copenhagen
14 авг в 09:00
15 авг в 09:30
от €111 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
По страницам истории Копенгагена
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Что едят в Датском королевстве?
Знакомство с датской кухней: от традиционных булочек до изысканных сморребродов в сердце Копенгагена
Начало: На Ратушной площади у фонтана
11 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
13 авг в 14:30
16 авг в 09:30
от €240 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Копенгагеном каждый день
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
Расписание: ежедневно в 15:15
18 авг в 15:15
19 авг в 15:15
€40 за человека
Индивидуальная
Не только пиво: секреты района Carlsberg
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Carlsberg, где каждый уголок расскажет свою историю и удивит архитектурой
Начало: Возле станции Carlsberg
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от €70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
С приездом в Эльсинор вас, господа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
13 авг в 15:00
от €335 за всё до 4 чел.
Аудиогид
По Копенгагену - с аудиогидом в вашем смартфоне
Получить понятное представление о столице Дании и её жизни
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Копенгаген без будильника
Утреннее путешествие по Копенгагену, где за каждым углом - история и философия. Почувствуйте атмосферу города до полудня и узнайте его секреты
Начало: На Ратушной площади
Расписание: ежедневно в 09:15
18 авг в 09:15
19 авг в 09:15
€55 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Копенгагеном
Идеальная обзорная прогулка для первого знакомства с Копенгагеном. Узнайте о его истории, главных достопримечательностях и местном менталитете
Начало: На площади Хойбро
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старейшая монархия в мире
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Г.Х. Андерсена в городе шпилей и башен
Начало: Ратушная площадь (Рохусплатсен) у фонтана Дракон
Расписание: Ежедневно
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ваш первый день в Копенгагене
Начало: Рохусплатсен (Ратушная площадь)
Расписание: Ежедневно
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии
Начало: Ратушная площадь (Рохусплатсен)
Расписание: по договоренности
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочная рождественская прогулка
Праздничная атмосфера, исторические анекдоты и гастрономические изыски ждут вас на этой уникальной рождественской прогулке по Копенгагену
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген: по маршрутам датского счастья
Путешествие по маршрутам датского счастья в Копенгагене: откройте для себя тайны самых счастливых людей на земле и насладитесь атмосферой города
13 авг в 15:30
14 авг в 15:30
от €200 за всё до 5 чел.
Групповая
Речная прогулка по каналам Копенгагена с гидом
Начало: Дания, регион Ховедстаден, муниципалитет Копенгаге...
€26.62 за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
Дата посещения: 10 мар 2026
10.03.2026 мы совершили экскурсию «Классический Копенгаген на автомобиле» с прекрасным гидом Александром. Высокопрофессиональный гид, человек влюбленный в свой город, сумел
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Y
очень рекомендую Александра. Он выбрал удобное место встречи, где мы смогли быстро найти друг друга и спокойно познакомится без суеты.
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А
Супер! Всем рекомендуем.
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В
Были с Александром на экскурсии "Копенгаген-первое знакомство". Экскурсия замечательная, в большей степени, благодаря нашему гиду. Александр открыл нам очаровательные уголки
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O
Говорят, что датчане - самые счастливые в Европе. После экскурсии Александра я в это поверила!
Благодаря ему, хочется вернуться в город еще раз! Спасибо громадное за чудесный день
Благодаря ему, хочется вернуться в город еще раз! Спасибо громадное за чудесный день
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O
Прекрасная экскурсия - все очень четко спланировано, интересно и самое главное - комфортно.
Александр выполняет свою работу на Отлично!
Александр выполняет свою работу на Отлично!
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Прекрасная экскурсия, динамичная, продуман маршрут до мелочей, много интересных и не банальных фактов, теплое, дружеское отношение к клиентам, много подсказок, что еще увидить в Копенгагене самостоятельно! Рекомендую всем!
Спасибо Александру за чудесное знакомство с Копенгагеном! Хочется вернуться снова!
Спасибо Александру за чудесное знакомство с Копенгагеном! Хочется вернуться снова!
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В
Экскурсия по Копенгагену и Мальмё с Александром оставила исключительно приятные впечатления. Александр - очень интеллигентный и эрудированный гид, который умеет
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D
Александр - большой знаток города, который влюбит любого в датскую столицу. С большим удовольствием порекомендуем Александра нашим друзьям
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А
Экскурсия была позновательная, очень динамичная! За 5 часов обьездили все основные локации, так же он с большим удовольствием свозил меня
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Всего 1000 отзывов в Копенгагене
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Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену
Самые популярные экскурсии в Копенгагене
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Что посмотреть в Копенгагене
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в августе 2026
Сейчас в Копенгагене можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 12 до 520. Туристы уже оставили гидам 1000 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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