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Экскурсии в Копенгагене

Найдено 30 экскурсий в Копенгагене на русском языке, цены от €12. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Копенгаген
Пешая
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Копенгаген
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €135 за всё до 6 чел.
Копенгаген - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
143 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Копенгаген - первое знакомство
Главные достопримечательности и тайные уголки датской столицы на обзорной экскурсии
Начало: На лестнице возле входа в ратушу
Сегодня в 15:00
13 авг в 14:00
от €150 за всё до 6 чел.
Дания и Швеция: два королевства за один день
На машине
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дания и Швеция: два королевства за один день
Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас
13 авг в 15:00
16 авг в 08:00
от €520 за всё до 4 чел.
Подружиться с Копенгагеном
Пешая
2 часа
117 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Подружиться с Копенгагеном
Познакомиться с символами скандинавской столицы и открыть формулу «датского счастья»
Начало: На Ратушной площади
11 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €160 за всё до 5 чел.
Три королевских замка
На машине
5.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три королевских замка
Погрузитесь в атмосферу датской истории, посетив три королевских замка в живописных окрестностях Копенгагена
13 авг в 15:00
16 авг в 08:00
от €395 за всё до 4 чел.
Классический Копенгаген на автомобиле
На машине
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Классический Копенгаген на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
Сегодня в 15:00
13 авг в 14:00
от €220 за всё до 4 чел.
Три острова Копенгагена - прогулка на катере
На катере
2.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Три острова Копенгагена - прогулка на катере
Рассмотреть датскую столицу с воды и узнать самое интересное о её жителях
Начало: На Ратушной площади
11 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Копенгаген для начинающих: экспресс-прогулка по городу счастливых людей
Пешая
2 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген для начинающих: экспресс-прогулка по городу счастливых людей
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям одной из уникальных столиц Европы
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €140 за всё до 5 чел.
Первый день в Копенгагене
На машине
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый день в Копенгагене
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €340 за всё до 4 чел.
Доброе утро, господин Андерсен
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Доброе утро, господин Андерсен
Прогулка по Копенгагену, следуя по стопам Ганса Христиана Андерсена. Узнайте, где он жил и творил свои сказки
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €105 за всё до 5 чел.
Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
Пешая
1.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
Погрузитесь в мир сказок Андерсена, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря Я
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €105 за всё до 4 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочный Копенгаген и секреты датских кондитеров
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
11 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Копенгаген для своих
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген для своих
Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Начало: На Ратушной площади
11 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €160 за всё до 5 чел.
На велосипеде по Копенгагену
На велосипеде
5 часов
43 отзыва
Индивидуальная
На велосипеде по Копенгагену
Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
Начало: Under Krystallen, Puggaardsgade 1562 Copenhagen
14 авг в 09:00
15 авг в 09:30
от €111 за человека
По страницам истории Копенгагена
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По страницам истории Копенгагена
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 5 чел.
Что едят в Датском королевстве?
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Что едят в Датском королевстве?
Знакомство с датской кухней: от традиционных булочек до изысканных сморребродов в сердце Копенгагена
Начало: На Ратушной площади у фонтана
11 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
На машине
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Копенгагена: Средневековье и модерн
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
13 авг в 14:30
16 авг в 09:30
от €240 за всё до 4 чел.
Свидание с Копенгагеном каждый день
Пешая
2 часа
212 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Копенгагеном каждый день
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
Расписание: ежедневно в 15:15
18 авг в 15:15
19 авг в 15:15
€40 за человека
Не только пиво: секреты района Carlsberg
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Не только пиво: секреты района Carlsberg
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Carlsberg, где каждый уголок расскажет свою историю и удивит архитектурой
Начало: Возле станции Carlsberg
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от €70 за человека
С приездом в Эльсинор вас, господа
На машине
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
С приездом в Эльсинор вас, господа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 15:00
13 авг в 15:00
от €335 за всё до 4 чел.
По Копенгагену - с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
3.5 часа
3 отзыва
Аудиогид
По Копенгагену - с аудиогидом в вашем смартфоне
Получить понятное представление о столице Дании и её жизни
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Копенгаген без будильника
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Копенгаген без будильника
Утреннее путешествие по Копенгагену, где за каждым углом - история и философия. Почувствуйте атмосферу города до полудня и узнайте его секреты
Начало: На Ратушной площади
Расписание: ежедневно в 09:15
18 авг в 09:15
19 авг в 09:15
€55 за человека
Личное свидание с Копенгагеном
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Копенгагеном
Идеальная обзорная прогулка для первого знакомства с Копенгагеном. Узнайте о его истории, главных достопримечательностях и местном менталитете
Начало: На площади Хойбро
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Старейшая монархия в мире
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Старейшая монархия в мире
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €140 за всё до 5 чел.
По следам Г.Х. Андерсена в городе шпилей и башен
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Г.Х. Андерсена в городе шпилей и башен
Начало: Ратушная площадь (Рохусплатсен) у фонтана Дракон
Расписание: Ежедневно
€160 за всё до 5 чел.
Ваш первый день в Копенгагене
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ваш первый день в Копенгагене
Начало: Рохусплатсен (Ратушная площадь)
Расписание: Ежедневно
€160 за всё до 5 чел.
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген - Жемчужина Скандинавии
Начало: Ратушная площадь (Рохусплатсен)
Расписание: по договоренности
€180 за всё до 5 чел.
Сказочная рождественская прогулка
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочная рождественская прогулка
Праздничная атмосфера, исторические анекдоты и гастрономические изыски ждут вас на этой уникальной рождественской прогулке по Копенгагену
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €100 за всё до 5 чел.
Копенгаген: по маршрутам датского счастья
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Копенгаген: по маршрутам датского счастья
Путешествие по маршрутам датского счастья в Копенгагене: откройте для себя тайны самых счастливых людей на земле и насладитесь атмосферой города
13 авг в 15:30
14 авг в 15:30
от €200 за всё до 5 чел.
Речная прогулка по каналам Копенгагена с гидом
1 час
Групповая
Речная прогулка по каналам Копенгагена с гидом
Начало: Дания, регион Ховедстаден, муниципалитет Копенгаге...
€26.62 за человека

Последние отзывы на экскурсии

К
Классический Копенгаген на автомобиле
Дата посещения: 10 мар 2026
10.03.2026 мы совершили экскурсию «Классический Копенгаген на автомобиле» с прекрасным гидом Александром. Высокопрофессиональный гид, человек влюбленный в свой город, сумел
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за два часа экскурсии познакомить нас с историей и сегодняшним днем столицы Дании, рассказал и показал много такого, что наверняка осталось бы за рамками нашего внимания, знакомься мы с городом самостоятельно. Контактный, приятный в общении человек оставил о себе самое благоприятное впечатление. Рекомендуем воспользоваться услугами Александра, если хотите почувствовать атмосферу этого города. К тому же опция осмотреть город на автомобиле является дополнительным плюсом и позволяет осмотреть город в любую погоду.

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Y
Копенгаген - первое знакомство
очень рекомендую Александра. Он выбрал удобное место встречи, где мы смогли быстро найти друг друга и спокойно познакомится без суеты.
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Мне очень понравился маршрут по которому мы гуляли, который включал в себя не только главные достопримечательности центра Копенгагена, но также небольшие но крайне интересные остановки скрытые от глаз большинства туристов. Знает город, сыпет занимательными историями, очень разносторонний человек.
впечатлил меня своим кругозором и вниманием ко всем вопросам.
Три часа пролетели незаметно. Рекомендую провести время с Александром всем кто впервые посещает Копенгаген и хочет получить незабываемые впечатления от прогулки и познакомиться ближе с историей города.

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А
Подружиться с Копенгагеном
Супер! Всем рекомендуем.
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В
Копенгаген - первое знакомство
Были с Александром на экскурсии "Копенгаген-первое знакомство". Экскурсия замечательная, в большей степени, благодаря нашему гиду. Александр открыл нам очаровательные уголки
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старого города, которые невозможно найти самостоятельно. Дал много интересной и глубокой информации по истории города и его современной жизни. 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо большое Александру! Искренне рекомендуем! Владимир, Татьяна

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O
Дания и Швеция: два королевства за один день
Говорят, что датчане - самые счастливые в Европе. После экскурсии Александра я в это поверила!
Благодаря ему, хочется вернуться в город еще раз! Спасибо громадное за чудесный день
Говорят, что датчане - самые счастливые в Европе. После экскурсии Александра я в это поверила!
Говорят, что датчане - самые счастливые в Европе. После экскурсии Александра я в это поверила!
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O
Три королевских замка
Прекрасная экскурсия - все очень четко спланировано, интересно и самое главное - комфортно.
Александр выполняет свою работу на Отлично!
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Людмила
Копенгаген - первое знакомство
Прекрасная экскурсия, динамичная, продуман маршрут до мелочей, много интересных и не банальных фактов, теплое, дружеское отношение к клиентам, много подсказок, что еще увидить в Копенгагене самостоятельно! Рекомендую всем!
Спасибо Александру за чудесное знакомство с Копенгагеном! Хочется вернуться снова!
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В
Три королевских замка
Экскурсия по Копенгагену и Мальмё с Александром оставила исключительно приятные впечатления. Александр - очень интеллигентный и эрудированный гид, который умеет
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интересно, доступно и информативно рассказывать об истории города и его достопримечательностях, не перегружая лишними деталями. Благодаря его сопровождению прогулка получилась по-настоящему увлекательной. Сам Копенгаген оказался красивым, интересным и атмосферным городом, в который хочется вернуться снова. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!

Экскурсия по Копенгагену и Мальмё с Александром оставила исключительно приятные впечатления. Александр - очень интеллигентный и
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D
Копенгаген - первое знакомство
Александр - большой знаток города, который влюбит любого в датскую столицу. С большим удовольствием порекомендуем Александра нашим друзьям
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А
Дания и Швеция: два королевства за один день
Экскурсия была позновательная, очень динамичная! За 5 часов обьездили все основные локации, так же он с большим удовольствием свозил меня
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в интересующие меня места, не входящие в экскурсию. Александр много рассказывал интересного и необычного про Данию и Швецию, про историю, быт, менталитет "викингов". Рекомендую 100%!

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Всего 1000 отзывов в Копенгагене

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Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену

Самые популярные экскурсии в Копенгагене
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Знакомьтесь, Копенгаген;
  2. Копенгаген - первое знакомство;
  3. Дания и Швеция: два королевства за один день;
  4. Подружиться с Копенгагеном;
  5. Три королевских замка.
Что посмотреть в Копенгагене
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Нюхавн (Новая гавань);
  2. Дворец Амалиенборг.
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в августе 2026
Сейчас в Копенгагене можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 12 до 520. Туристы уже оставили гидам 1000 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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