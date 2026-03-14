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Мне очень понравился маршрут по которому мы гуляли, который включал в себя не только главные достопримечательности центра Копенгагена, но также небольшие но крайне интересные остановки скрытые от глаз большинства туристов. Знает город, сыпет занимательными историями, очень разносторонний человек.

впечатлил меня своим кругозором и вниманием ко всем вопросам.

Три часа пролетели незаметно. Рекомендую провести время с Александром всем кто впервые посещает Копенгаген и хочет получить незабываемые впечатления от прогулки и познакомиться ближе с историей города.