Полезная информация об Ольборге
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Местное время в Ольборге
21:2350
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇰 Дания
|Название города
|Ольборг
|По-английски
|Aalborg
|Столица региона
|Ольборг является столицей региона
|Население города
|122 219 чел.
|Аэропорт
|Ольборг AAL
|Часовой пояс
|Europe/Copenhagen
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Ольборг на карте
Ольборг
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