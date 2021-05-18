Всё об Ольборге

Полезная информация об Ольборге

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Местное время в Ольборге
21:2350
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇰 Дания
Название городаОльборг
По-английскиAalborg
Столица регионаОльборг является столицей региона
Население города122 219 чел.
АэропортОльборг AAL
Часовой поясEurope/Copenhagen
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Ольборг на карте

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Ольборг

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