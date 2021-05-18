Полезная информация о Киншасе
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Местное время в Киншасе
20:2444
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Киншаса
|По-английски
|Kinshasa
|Это столица
|Киншаса является столицей Демократической Республики Конго
|Население города
|7 785 965 чел.
|Аэропорты
|Нджили FIH, N'dolo NLO
|Часовой пояс
|Africa/Kinshasa
|Средняя высота
|281 м. от уровня моря
Где находится Киншаса на карте
Киншаса