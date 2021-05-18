Полезная информация о Киншасе

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Местное время в Киншасе
20:2444
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаКиншаса
По-английскиKinshasa
Это столицаКиншаса является столицей Демократической Республики Конго
Население города7 785 965 чел.
АэропортыНджили FIH, N'dolo NLO
Часовой поясAfrica/Kinshasa
Средняя высота281 м. от уровня моря

Где находится Киншаса на карте

Киншаса фото города
Киншаса

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