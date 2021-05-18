Полезная информация о Лубумбаши

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Местное время в Лубумбаши
21:2455
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇩 Демократическая Республика Конго
Название городаЛубумбаши
По-английскиLubumbashi
Столица регионаЛубумбаши является столицей региона
Население города1 373 770 чел.
АэропортЛуано FBM
Часовой поясAfrica/Lubumbashi
Средняя высота1 260 м. от уровня моря

Где находится Лубумбаши на карте

Лубумбаши фото города
Лубумбаши

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