Полезная информация о Лубумбаши
Что нужно знать о Лубумбаши: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Луано, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лубумбаши
21:2455
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇩 Демократическая Республика Конго
|Название города
|Лубумбаши
|По-английски
|Lubumbashi
|Столица региона
|Лубумбаши является столицей региона
|Население города
|1 373 770 чел.
|Аэропорт
|Луано FBM
|Часовой пояс
|Africa/Lubumbashi
|Средняя высота
|1 260 м. от уровня моря
Где находится Лубумбаши на карте
Лубумбаши