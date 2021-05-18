Полезная информация о Ла-Романе
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Местное время в Ла-Романе
16:2519
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇴 Доминикана
|Название города
|Ла-Романа
|По-английски
|La Romana
|Столица региона
|Ла-Романа является столицей региона
|Население города
|208 437 чел.
|Аэропорт
|Ла-Романа LRM
|Часовой пояс
|America/Santo_Domingo
|Средняя высота
|30 м. от уровня моря
Где находится Ла-Романа на карте
Ла-Романа