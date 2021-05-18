Полезная информация о Ла-Романе

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Местное время в Ла-Романе
16:2519
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇴 Доминикана
Название городаЛа-Романа
По-английскиLa Romana
Столица регионаЛа-Романа является столицей региона
Население города208 437 чел.
АэропортЛа-Романа LRM
Часовой поясAmerica/Santo_Domingo
Средняя высота30 м. от уровня моря

Где находится Ла-Романа на карте

Ла-Романа фото города
Ла-Романа

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