Назвать лучшие пляжи Доминиканы не самая простая задача, поскольку здесь находятся одни из самых великолепных береговых линий Карибского моря. По сути дела, в стране больше 200 пляжей. Она делит примерно половину острова Эспаньола с Гаити на западе и может похвастаться протяженностью побережья в 1288 км.
Омываемые водами Атлантического океана на севере, а на юге Карибским морем, берега Доминиканской Республики представляют собой множество прекрасных пляжей, они различаются между собой ландшафтом, обстановкой и характером. ХорошоТАМ подготовили путеводитель по лучшим пляжам Доминиканы: от спокойного побережья на юге до сурового Янтарного побережья на севере, здесь любители острых ощущений могут наслаждаться регулярными океанскими волнами.
1. Пляж Баваро
Баваро, можно считать самым популярным пляжем в Пунта-Кане, он граничит со многими отелями и курортами, причина, по которой они расположились вблизи Баваро, связана с его красотой и размером. Коралловый песок придает пляжам привлекательный вид, а кристально чистая вода – бирюзового цвета, которую вы видите в журналах о путешествиях, не требуется обработки в Photoshop.
Здесь есть отличные отели, магазины и рестораны, много людей, но и на прекрасном Баваро есть много мест, чтобы насладиться тишиной и покоем.
Где остановиться возле пляжа Баваро:
- Secrets Royal Beach Пунта-Кана;
- Dreams Royal Beach Пунта-Кана;
- Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort All Inclusive;
- Melia Punta Cana All Inclusive (только для взрослых);
- Отель Пляж Мелия Карибе (Meliá Caribe Beach Resort-All Inclusive);
- Dreams Palm Beach Punta Cana.
2. Пляж Сосуа, неподалёку от Пуэрто-Плата
Золотой песок здесь сливается с лазурным океаном, гармонируя с позолоченным сиянием солнца, когда оно садится в заливе Сосуа. Пляж Сосуа, входящий в провинцию Пуэрто-Плата, попал в наш список по ряду причин, включая легкость доступа (1 км от POP, международный аэропорт Грегорио Луперон), красивые пейзажи и развлечения (в заливе Сосуа можно заняться сноркелингом) или отправиться в одно из лучших мест для занятий подводным плаванием с аквалангом в Пуэрто-Плата.
Где остановиться возле пляжа Сосуа:
- Иберостар Коста Дорада (отель всё включено);
- Отель Sunscape Puerto Plata;
- Отель Viva Wyndham V Heavens (только для взрослых, всё включено);
- Отель Be Live Collection Marien.
3. Плайя-Ринкон, Самана
Провинция Самана известна своими, казалось бы, бесконечными участками потрясающих пляжей. Речь идёт о тальковых песках и лазурных водах, подходящих для снимков instagram и заставок. Плайя-Ринкон в Самане, названный туристическими издателями одним из самых красивых пляжей в мире.
Возвышающиеся пальмы обеспечивают отдых в тени, также вы всегда можете заняться сноркелингом в его спокойных чистых водах. Для тех, кто любит волны, северная сторона Ринкона предлагает идеальные условия для бодисёрфинга и вкусных блюд, здесь в пляжных ресторанах можно отведать свеже пойманную рыбу.
Где остановиться возле Плайя Ринкон:
- Отель 4* Grand Paradise Samana;
- Курорт всё включено Viva Wyndham V Samana.
4. Плайя-Фронтон, недалеко от Саманы
Плайя-Фронтон – один из самых отдаленных и уединенных пляжей на северной окраине Доминиканской Республики. Добраться до этого невероятно живописного уголка лучше всего на лодке. Заказать такую морскую прогулку можно в небольшом городке Лас-Галерас, ближайшем к пляжу поселении, расположенном на северо-восточной окраине полуострова Самана. Дорога занимает около получаса.
Пляж окружен пышной растительностью и тропическими лесами, которые сменяются невероятно мягкими светлым песком и сказочным океаном. .
Где остановиться возле Playa Fronton:
5. Плайя Кабарете, недалеко от Пуэрто-Плата
Добро пожаловать в мировую столицу виндсерфинга🏄🏻♀️ Пляж Плайя-Кабарете, также известный как «Кайт-Бич», украшен парусами на воде и воздушными змеями в небе. Здесь много мероприятий, включая международные чемпионаты по кайтсерфингу, в этом районе также есть множество отелей и ресторанов.
Каким бы шумным ни был Кабарете, вы все равно найдете много места, чтобы растянуться на пляже и наслаждаться беспрепятственным купанием. Это отличное место для детей, чтобы резвиться в чудесных волнах.
Где остановиться возле Плайя Кабарете:
- Sunscape Пуэрто-Плата;
- Be Live Collection Marien;
- Viva Wyndham V Heavens;
- Iberostar Costa Dorada.
6. Пляж Энкуэнтро, недалеко от Пуэрто-Плата
Жаждете приключений? Направляйтесь прямо к Плая Энкуэнтро. Здесь вы найдете местные школы серфинга, лодочные туры, где можно заняться водными видами спорта, и несколько магазинов на открытом воздухе, где можно купить напитки и перекусить. Атмосфера расслабленная, волны манят, вы точно проведёте отличный день.
Где остановиться возле пляжа Энкуэнтро:
- Be Live Collection Marien;
- Sunscape Пуэрто-Плата;
- Viva Wyndham V Heavens;
- Iberostar Costa Dorada.
7. Playa Publica Dominicus, Ла-Романа
Не любите ленивый пляжный отдых? Идеально! Мы нашли вам место на Playa Publica. Среди катамаранных туров, экскурсий по наблюдению за китами, множества ресторанов и идеальных условий для плавания под парусом и сноркелинга – вам всегда будет чем заняться.
Где остановиться возле Playa Publica Dominicus:
- Iberostar Hacienda Dominicus;
- Hilton La Romana;
- Casa de Campo;
- Dreams of Dominicus La Romana;
- Collection Be Live Canoa.
8. Пляж Алисия, недалеко от Пуэрто-Плата
Солнце, песок, скалы, виды на горы… пляж Алисия – это совершенство. Мы настоятельно рекомендуем не пожалеть несколько долларов, чтобы взять в аренду пляжные шезлонги и зонтики (здесь достаточно сильное солнце!). Пляж Алисия, также является идеальной отправной точкой на пути к Paradise Island.
Где остановиться возле пляжа Алисия:
- Iberostar Costa Dorada;
- Be Live Collection Marien;
- Sunscape Пуэрто-Плата;
- Viva Wyndham V Heavens.
9. Плайя-Бонита, недалеко от Саманы
Пальмы простираются прямо над водой: идеальный место, чтобы сделать фото из путешествия, достойное Instagram. Немногочисленные любители пляжа либо наслаждаются неторопливым серфингом, либо играют в пляжный волейбол, либо дремлют на солнышке. Плайя Бонита – идеальный пляж для тех, кто любит спокойный отдых на тёплом песке.
Где остановиться возле Плайя Бонита:
- Viva Windham Samana;
- Grand Paradise Samana;
- Gran Bahia Principe, Эль-Портильо.
10. Пляж Макао, Пунта-Кана
Плайя Макао – широкая белоснежная полоса песка в Пунта-Кане, привлекающая посетителей своими умиротворяющими пейзажами, окружающими пальмами, а также отличными волнами для занятия серфингом. Макао манит тех, кто ищет спокойное место для релакса у чистейшей воды, в свою очередь серфингисты посещают данный пляж из-за постоянных волн.
Желающие научиться серфингу могут записываться на занятия круглый год. Пляж Макао оборудован несколькими местными ресторанами, где вы можете сесть и попробовать традиционные доминиканские блюда из морепродуктов, например паэлью или рагу из моллюсков. Вид отличный.
Где остановиться возле Макао:
- Dreams Royal Beach Пунта-Кана;
- Secrets Royal Beach Пунта-Кана;
- Nature reserve at Paradisus Palma Real;
- Paradisus Palma Real;
- Melia Punta Cana All Inclusive (только для взрослых);
- Melia Caribe beach;
- Palm Beach Dreams.
Несмотря на то, что Доминиканская Республика одно из самых популярных туристических направлений в мире, вы все сможете найти уголки острова, где обитает первозданная природа и дух Карибского моря. Надеемся, что немного помогли вам в выборе идеального пляжа 🏝