Подборка популярных и красивых 🤩 доминиканских пляжей 🏝, какой выбрать с белым песком, для активного отдыха с сёрфингом, где нет водорослей или просто рядом с лучшими отелями для отдыха. Фото, карты и отели по близости прилагаются. Поговорим о пляжах курортов Пунта-Каны, Пуэрто-Платы, Саманы и Ла-Романы

Назвать лучшие пляжи Доминиканы не самая простая задача, поскольку здесь находятся одни из самых великолепных береговых линий Карибского моря. По сути дела, в стране больше 200 пляжей. Она делит примерно половину острова Эспаньола с Гаити на западе и может похвастаться протяженностью побережья в 1288 км.

Омываемые водами Атлантического океана на севере, а на юге Карибским морем, берега Доминиканской Республики представляют собой множество прекрасных пляжей, они различаются между собой ландшафтом, обстановкой и характером. ХорошоТАМ подготовили путеводитель по лучшим пляжам Доминиканы: от спокойного побережья на юге до сурового Янтарного побережья на севере, здесь любители острых ощущений могут наслаждаться регулярными океанскими волнами.

1. Пляж Баваро

Пляж Баваро Secrets Royal Beach Пунта-Кана

Баваро, можно считать самым популярным пляжем в Пунта-Кане, он граничит со многими отелями и курортами, причина, по которой они расположились вблизи Баваро, связана с его красотой и размером. Коралловый песок придает пляжам привлекательный вид, а кристально чистая вода – бирюзового цвета, которую вы видите в журналах о путешествиях, не требуется обработки в Photoshop.

Здесь есть отличные отели, магазины и рестораны, много людей, но и на прекрасном Баваро есть много мест, чтобы насладиться тишиной и покоем.

Где остановиться возле пляжа Баваро:

2. Пляж Сосуа, неподалёку от Пуэрто-Плата

Пляж Сосуа Отель Viva Wyndham V Heavens

Золотой песок здесь сливается с лазурным океаном, гармонируя с позолоченным сиянием солнца, когда оно садится в заливе Сосуа. Пляж Сосуа, входящий в провинцию Пуэрто-Плата, попал в наш список по ряду причин, включая легкость доступа (1 км от POP, международный аэропорт Грегорио Луперон), красивые пейзажи и развлечения (в заливе Сосуа можно заняться сноркелингом) или отправиться в одно из лучших мест для занятий подводным плаванием с аквалангом в Пуэрто-Плата.

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3. Плайя-Ринкон, Самана

Пляж Плайя-Ринкон

Провинция Самана известна своими, казалось бы, бесконечными участками потрясающих пляжей. Речь идёт о тальковых песках и лазурных водах, подходящих для снимков instagram и заставок. Плайя-Ринкон в Самане, названный туристическими издателями одним из самых красивых пляжей в мире.

Возвышающиеся пальмы обеспечивают отдых в тени, также вы всегда можете заняться сноркелингом в его спокойных чистых водах. Для тех, кто любит волны, северная сторона Ринкона предлагает идеальные условия для бодисёрфинга и вкусных блюд, здесь в пляжных ресторанах можно отведать свеже пойманную рыбу.

Где остановиться возле Плайя Ринкон:

4. Плайя-Фронтон, недалеко от Саманы

Пляж Плайя-Фронтон Территория отель Gran Bahia Principe, Эль-Портильо

Плайя-Фронтон – один из самых отдаленных и уединенных пляжей на северной окраине Доминиканской Республики. Добраться до этого невероятно живописного уголка лучше всего на лодке. Заказать такую ​​морскую прогулку можно в небольшом городке Лас-Галерас, ближайшем к пляжу поселении, расположенном на северо-восточной окраине полуострова Самана. Дорога занимает около получаса.

Пляж окружен пышной растительностью и тропическими лесами, которые сменяются невероятно мягкими светлым песком и сказочным океаном. .

Где остановиться возле Playa Fronton:

5. Плайя Кабарете, недалеко от Пуэрто-Плата

Пляж Плайя-Кабарете Отель Sunscape, Пуэрто-Плата

Добро пожаловать в мировую столицу виндсерфинга🏄🏻‍♀️ Пляж Плайя-Кабарете, также известный как «Кайт-Бич», украшен парусами на воде и воздушными змеями в небе. Здесь много мероприятий, включая международные чемпионаты по кайтсерфингу, в этом районе также есть множество отелей и ресторанов.

Каким бы шумным ни был Кабарете, вы все равно найдете много места, чтобы растянуться на пляже и наслаждаться беспрепятственным купанием. Это отличное место для детей, чтобы резвиться в чудесных волнах.

Где остановиться возле Плайя Кабарете:

Sunscape Пуэрто-Плата;

Be Live Collection Marien;

Viva Wyndham V Heavens;

Iberostar Costa Dorada.

6. Пляж Энкуэнтро, недалеко от Пуэрто-Плата

Пляж Энкуэнтро Отель 5* «все включено” Iberostar Costa Dorada»

Жаждете приключений? Направляйтесь прямо к Плая Энкуэнтро. Здесь вы найдете местные школы серфинга, лодочные туры, где можно заняться водными видами спорта, и несколько магазинов на открытом воздухе, где можно купить напитки и перекусить. Атмосфера расслабленная, волны манят, вы точно проведёте отличный день.

Где остановиться возле пляжа Энкуэнтро:

Be Live Collection Marien;

Sunscape Пуэрто-Плата;

Viva Wyndham V Heavens;

Iberostar Costa Dorada.

7. Playa Publica Dominicus, Ла-Романа

Пляж Publica Dominicus Отель Hilton La Romana

Не любите ленивый пляжный отдых? Идеально! Мы нашли вам место на Playa Publica. Среди катамаранных туров, экскурсий по наблюдению за китами, множества ресторанов и идеальных условий для плавания под парусом и сноркелинга – вам всегда будет чем заняться.

Где остановиться возле Playa Publica Dominicus:

Iberostar Hacienda Dominicus;

Hilton La Romana;

Casa de Campo;

Dreams of Dominicus La Romana;

Collection Be Live Canoa.

8. Пляж Алисия, недалеко от Пуэрто-Плата

Пляж Алисия 5* курортный отель «все включено» Be Live Collection Marien

Солнце, песок, скалы, виды на горы… пляж Алисия – это совершенство. Мы настоятельно рекомендуем не пожалеть несколько долларов, чтобы взять в аренду пляжные шезлонги и зонтики (здесь достаточно сильное солнце!). Пляж Алисия, также является идеальной отправной точкой на пути к Paradise Island.

Где остановиться возле пляжа Алисия:

Iberostar Costa Dorada;

Be Live Collection Marien;

Sunscape Пуэрто-Плата;

Viva Wyndham V Heavens.

9. Плайя-Бонита, недалеко от Саманы

Пляж Плайя-Бонита Отель 4* «Всё включено» Viva Windham Samana

Пальмы простираются прямо над водой: идеальный место, чтобы сделать фото из путешествия, достойное Instagram. Немногочисленные любители пляжа либо наслаждаются неторопливым серфингом, либо играют в пляжный волейбол, либо дремлют на солнышке. Плайя Бонита – идеальный пляж для тех, кто любит спокойный отдых на тёплом песке.

Где остановиться возле Плайя Бонита:

Viva Windham Samana;

Grand Paradise Samana;

Gran Bahia Principe, Эль-Портильо.

10. Пляж Макао, Пунта-Кана

Пляж Макао Отель Dreams Royal Beach Пунта-Кана

Плайя Макао – широкая белоснежная полоса песка в Пунта-Кане, привлекающая посетителей своими умиротворяющими пейзажами, окружающими пальмами, а также отличными волнами для занятия серфингом. Макао манит тех, кто ищет спокойное место для релакса у чистейшей воды, в свою очередь серфингисты посещают данный пляж из-за постоянных волн.

Желающие научиться серфингу могут записываться на занятия круглый год. Пляж Макао оборудован несколькими местными ресторанами, где вы можете сесть и попробовать традиционные доминиканские блюда из морепродуктов, например паэлью или рагу из моллюсков. Вид отличный.

Где остановиться возле Макао:

Dreams Royal Beach Пунта-Кана;

Secrets Royal Beach Пунта-Кана;

Nature reserve at Paradisus Palma Real;

Paradisus Palma Real;

Melia Punta Cana All Inclusive (только для взрослых);

Melia Caribe beach;

Palm Beach Dreams.