Все экскурсии, билеты и мероприятия в Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате
В группе
до 40 чел.
13ч
$120
за 1 чел.
Фотопогоня за китами в Доминикане
Увидеть великолепных животных, полюбоваться водопадом и отдохнуть на острове Бакарди
26 янв
2 фев
9 фев
ещё...
в среду в 05:30
В группе
до 20 чел.
10ч
$90
за 1 чел.
Райский остров и калейдоскоп пляжей
🚌 На автобусе
Исследовать коралловый риф, побывать в морском бассейне и насладиться пляжным отдыхом
27 янв
3 фев
10 фев
ещё...
в четверг в 07:00
В группе
до 20 чел.
9ч
$60
за 1 чел.
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
🚌 На автобусе
За 1 день увидеть символы города и продегустировать доминиканские продукты на групповой экскурсии
24 янв
31 янв
7 фев
ещё...
в понедельник в 07:00
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