Групповая
до 20 чел.
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
За 1 день увидеть символы города и продегустировать доминиканские продукты на групповой экскурсии
Начало: Из вашего отеля в Пуэрто-Плата, Сосуа или Кабарете
Расписание: в понедельник в 07:00
10 авг в 07:00
17 авг в 07:00
$100 за человека
Групповая
до 20 чел.
Райский остров и калейдоскоп пляжей
Исследовать коралловый риф, побывать в морском бассейне и насладиться пляжным отдыхом
Начало: У вашего отеля в Пуэрто-Плата, Сосуа или Кабарете
Расписание: в четверг в 07:00
13 авг в 07:00
20 авг в 07:00
$120 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате
Самые популярные экскурсии в Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате
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Сколько стоит экскурсия по Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате в августе 2026
Сейчас в Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате можно забронировать 2 экскурсии от 100 до 120. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 2 из 5
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