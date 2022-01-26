В группе до 40 чел. 13ч $ 120 за 1 чел. Фотопогоня за китами в Доминикане Увидеть великолепных животных, полюбоваться водопадом и отдохнуть на острове Бакарди в среду в 05:30 В группе до 20 чел. 10ч $ 90 за 1 чел. Райский остров и калейдоскоп пляжей 🚌 На автобусе Исследовать коралловый риф, побывать в морском бассейне и насладиться пляжным отдыхом в четверг в 07:00 В группе до 20 чел. 9ч $ 60 за 1 чел. Яркое знакомство с Пуэрто-Плата 🚌 На автобусе За 1 день увидеть символы города и продегустировать доминиканские продукты на групповой экскурсии в понедельник в 07:00

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