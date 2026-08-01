Найдено 2 экскурсии в Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На автобусе 9 часов Групповая до 20 чел. Яркое знакомство с Пуэрто-Плата За 1 день увидеть символы города и продегустировать доминиканские продукты на групповой экскурсии Начало: Из вашего отеля в Пуэрто-Плата, Сосуа или Кабарете Расписание: в понедельник в 07:00 $100 за человека На автобусе 10 часов Групповая до 20 чел. Райский остров и калейдоскоп пляжей Исследовать коралловый риф, побывать в морском бассейне и насладиться пляжным отдыхом Начало: У вашего отеля в Пуэрто-Плата, Сосуа или Кабарете Расписание: в четверг в 07:00 $120 за человека

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