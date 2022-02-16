в понедельник в 07:00

За 1 день увидеть символы города и продегустировать доминиканские продукты на групповой экскурсии
Пуэрто-Плата — это не только россыпь пляжей на берегу Атлантики, но и целая сокровищница исторических памятников, природных красот и крафтовых фабрик.
В группе до 20 человек вы откроете главные локации курорта: прогуляетесь по национальному парку Изабель-де-Торрес, оцените местный шоколад, ром и изделия из янтаря, а в старых районах ощутите атмосферу 19 века.
Описание экскурсии
Национальный парк Изабель-де-Торрес: за 1,5 — 2 часа вы увидите знаменитую статую Иисуса Христа и погуляете по роскошному Ботаническому саду среди 700 видов растений. Покормите рыбок и черепах, заглянете в типичный дом древних поселенцев острова Эспаньола. А еще посмотрите, как выращивают банан, какао и алоэ.
Шоколадная фабрика — вы увидите процесс изготовления органического шоколада, попробуете вкуснейший шоколадный напиток и брауни. А в фирменном магазине сможете приобрести шоколад, натуральное какао-масло и косметику.
Завод по производству рома, где вас ждет дегустация из 4 видов местного ликера, напитка Мама Хуана и вина из пляжного винограда и ананаса. Понравившиеся напитки можно будет купить по заводским ценам.
Фабрика-музей янтаря: на маленьком производстве вы рассмотрите образцы солнечного камня и сможете купить украшения с янтарем и ларимаром.
Колониальная часть города. Прогуливаясь по улицам 19 века, мы обсудим историю Пуэрто-Плата. Посмотрим на здания в византийском стиле, посетим Кафедральный собор и заглянем на очаровательную улочку с зонтиками. Затем остановимся на обед в ресторане с видом на горы.
Крепость Сан-Фелипе: на автобусе доберемся до старейшей колониальной крепости в Америке. Когда-то эти мощные стены надежно защищали Пуэрто-Плата от пиратов, к тому же коралловые рифы не позволяли кораблям подобраться к ней близко.
Организационные детали
Заберём из круизных портов Taino Bay, Ámbar cove и из отеля
В стоимость включены входные билеты и дегустации, отдельно оплачивается только обед (по меню, примерно 10-20 долларов на человека) Группа 1-4:человека проводится как индивидуальный тур на легковом авто стоимость с билетами 400$ обсуждается))
Экскурсию для вас проведут местный гид и русскоговорящий гид из нашей команды
Экскурсия проходит на автобусе в группе до 20 человек, транспорт оборудован кондиционером и Wi-Fi
На обратном пути остановимся в магазине, где вы сможете купить доминиканские продукты
в понедельник в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 7 лет
$50
Стандартный
$100
Дети 7-12 лет
$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля в Пуэрто-Плата, Сосуа или Кабарете
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана и Юрий — Организатор в Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 29 туристов
Привет! Мы Юрий и Юлиана. Супруги и представители туристического оператора в Пуэрто-Плата. В Доминикане живем с 2007 года. С радостью займёмся организацией вашего отдыха на атлантическом побережье. Покажем и расскажем о Доминикане так, что вы влюбитесь в этот Райский остров. Самые крутые локации и индивидуальный подход. Экскурсии любой сложности, от трансфера и рыбалки до авторских туров.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Очень странная экскурсия города без озвучивания самой истории этого города и острова от экскурсовода! Юлиана рассказывала только о том, где встречаемся и где-что нужно покупать. Я бы сократила ее ровно читать дальшеуменьшить
в 2 раза без посещения музеев янтаря, рома и шоколада. Тем более это не музеи, а суверные лавки. Дают пробовать плитку шоколада, стопку рома и тут же проводят в зал, где все это продается. Ноль истории и полезной информации по существу. Ботанический сад, 2 красивых переулков дл фото для инстаграма, церковь и крепость - красиво! Пришлось после экскурсии все важные, интересные исторические факты гуглить самостоятельно. Не стоит она этих денег и времени!
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