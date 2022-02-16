в понедельник в 07:00

Пуэрто-Плата — это не только россыпь пляжей на берегу Атлантики, но и целая сокровищница исторических памятников, природных красот и крафтовых фабрик. В группе до 20 человек вы откроете главные локации курорта: прогуляетесь по национальному парку Изабель-де-Торрес, оцените местный шоколад, ром и изделия из янтаря, а в старых районах ощутите атмосферу 19 века.

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Описание экскурсии

Национальный парк Изабель-де-Торрес: за 1,5 — 2 часа вы увидите знаменитую статую Иисуса Христа и погуляете по роскошному Ботаническому саду среди 700 видов растений. Покормите рыбок и черепах, заглянете в типичный дом древних поселенцев острова Эспаньола. А еще посмотрите, как выращивают банан, какао и алоэ.

Шоколадная фабрика — вы увидите процесс изготовления органического шоколада, попробуете вкуснейший шоколадный напиток и брауни. А в фирменном магазине сможете приобрести шоколад, натуральное какао-масло и косметику.

Завод по производству рома, где вас ждет дегустация из 4 видов местного ликера, напитка Мама Хуана и вина из пляжного винограда и ананаса. Понравившиеся напитки можно будет купить по заводским ценам.

Фабрика-музей янтаря: на маленьком производстве вы рассмотрите образцы солнечного камня и сможете купить украшения с янтарем и ларимаром.

Колониальная часть города. Прогуливаясь по улицам 19 века, мы обсудим историю Пуэрто-Плата. Посмотрим на здания в византийском стиле, посетим Кафедральный собор и заглянем на очаровательную улочку с зонтиками. Затем остановимся на обед в ресторане с видом на горы.

Крепость Сан-Фелипе: на автобусе доберемся до старейшей колониальной крепости в Америке. Когда-то эти мощные стены надежно защищали Пуэрто-Плата от пиратов, к тому же коралловые рифы не позволяли кораблям подобраться к ней близко.

Организационные детали