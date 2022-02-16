в понедельник в 07:00

Яркое знакомство с Пуэрто-Плата

За 1 день увидеть символы города и продегустировать доминиканские продукты на групповой экскурсии

Групповая
Пуэрто-Плата — это не только россыпь пляжей на берегу Атлантики, но и целая сокровищница исторических памятников, природных красот и крафтовых фабрик.

В группе до 20 человек вы откроете главные локации курорта: прогуляетесь по национальному парку Изабель-де-Торрес, оцените местный шоколад, ром и изделия из янтаря, а в старых районах ощутите атмосферу 19 века.
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
Яркое знакомство с Пуэрто-Плата
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Национальный парк Изабель-де-Торрес: за 1,5 — 2 часа вы увидите знаменитую статую Иисуса Христа и погуляете по роскошному Ботаническому саду среди 700 видов растений. Покормите рыбок и черепах, заглянете в типичный дом древних поселенцев острова Эспаньола. А еще посмотрите, как выращивают банан, какао и алоэ.

Шоколадная фабрика — вы увидите процесс изготовления органического шоколада, попробуете вкуснейший шоколадный напиток и брауни. А в фирменном магазине сможете приобрести шоколад, натуральное какао-масло и косметику.

Завод по производству рома, где вас ждет дегустация из 4 видов местного ликера, напитка Мама Хуана и вина из пляжного винограда и ананаса. Понравившиеся напитки можно будет купить по заводским ценам.

Фабрика-музей янтаря: на маленьком производстве вы рассмотрите образцы солнечного камня и сможете купить украшения с янтарем и ларимаром.

Колониальная часть города. Прогуливаясь по улицам 19 века, мы обсудим историю Пуэрто-Плата. Посмотрим на здания в византийском стиле, посетим Кафедральный собор и заглянем на инстаграмную улочку с зонтиками. Затем остановимся на обед в ресторане с видом на горы.

Крепость Сан-Фелипе: на автобусе доберемся до старейшей колониальной крепости в Америке. Когда-то эти мощные стены надежно защищали Пуэрто-Плата от пиратов, к тому же коралловые рифы не позволяли кораблям подобраться к ней близко.

Организационные детали

  • В стоимость включены входные билеты и дегустации, отдельно оплачивается только обед (по меню, примерно 10-20 долларов на человека)
  • Экскурсию для вас проведут местный гид и русскоговорящий гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 20 человек, транспорт оборудован кондиционером и Wi-Fi
  • На обратном пути остановимся в магазине, где вы сможете купить доминиканские продукты

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля в Пуэрто-Плата, Сосуа или Кабарете
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник в 07:00

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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16 фев 2022
Очень странная экскурсия города без озвучивания самой истории этого города и острова от экскурсовода! Юлиана рассказывала только о том, где встречаемся и где-что нужно покупать. Я бы сократила ее ровно в 2 раза без посещения музеев янтаря, рома и шоколада. Тем более это не музеи, а суверные лавки. Дают пробовать плитку шоколада, стопку рома и тут же проводят в зал, где все это продается. Ноль истории и полезной информации по существу. Ботанический сад, 2 красивых переулков дл фото для инстаграма, церковь и крепость - красиво! Пришлось после экскурсии все важные, интересные исторические факты гуглить самостоятельно. Не стоит она этих денег и времени!

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