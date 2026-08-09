В группе до 20 человек вы отправитесь на остров Кайо-Арена — настоящий парадиз! Мы прибудем сюда утром и без толп туристов полюбуемся морскими обитателями рифа.
Также в программе естественный бассейн в Карибском море и увлекательная прогулка среди мангровых зарослей, пляж с качелями, Изумрудный и Доминиканский пляжи — релакс по полной программе!
Также в программе естественный бассейн в Карибском море и увлекательная прогулка среди мангровых зарослей, пляж с качелями, Изумрудный и Доминиканский пляжи — релакс по полной программе!
Описание экскурсии
Мы встретим вас у отеля и отвезем к пирсу. Здесь вы пересядете на нашу лодку — и начнется основная часть нашей программы. Вас ждут:
- Естественный бассейн в море: это песчаная отмель, глубина здесь около 1 метра, а воды хорошо прогреваются. Такие условия отлично подходят для размножения морских звезд — здесь их множество!
- Райский остров: вы сможете заняться снорклингом с инструктором — или самостоятельно исследовать мир рифа.
- Мангровые заросли: наша быстроходная лодка провезет вас, петляя по узким протокам среди густой зелени — впечатления, как на поворотах в горках аквапарка!
- Обед в доминиканском ресторанчике (шведский стол: курица, рыба, рис, салат, безалкогольные напитки)
- Пустынный пляж и фотолокация с качелями: здесь вы сделаете снимки, как в рекламе Баунти!
- Изумрудный пляж: белый песок, вода необычно яркого цвета — рекомендуем дополнить этот пейзаж пинаколадой (8$) и лангустом (25$), чтобы релакс достиг уровня небес.
- Доминиканский пляж: прочувствуйте ритм местной жизни, понаблюдайте за местными и познакомьтесь с этой музыкой. Это сделает наше путешествие еще ярче!
На обратном пути сделаем остановку у овощных лавок, где продают фрукты по доминиканским ценам.
Помимо прохладительных напитков и фруктов, доступных в ваше распоряжение весь день, на лодке также всегда имеется ром 🍹
Организационные детали
- С вами будет 2 гида: русскоязычный сопровождающий и местный гид
- Входит в стоимость: трансфер из вашего отеля; страховка, обед, напитки, фрукты — на протяжении всего дня
в четверг в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
|Дети до 12 лет
|$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Пуэрто-Плата, Сосуа или Кабарете
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана и Юрий — Организатор в Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 29 туристов
Привет! Мы Юрий и Юлиана. Супруги и представители туристического оператора в Пуэрто-Плата. В Доминикане живем с 2007 года. С радостью займёмся организацией вашего отдыха на атлантическом побережье. Покажем и расскажем о Доминикане так, что вы влюбитесь в этот Райский остров. Самые крутые локации и индивидуальный подход. Экскурсии любой сложности, от трансфера и рыбалки до авторских туров.
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$100 за человека
$120 за человека