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Райский остров и калейдоскоп пляжей

Исследовать коралловый риф, побывать в морском бассейне и насладиться пляжным отдыхом
В группе до 20 человек вы отправитесь на остров Кайо-Арена — настоящий парадиз! Мы прибудем сюда утром и без толп туристов полюбуемся морскими обитателями рифа.

Также в программе естественный бассейн в Карибском море и увлекательная прогулка среди мангровых зарослей, пляж с качелями, Изумрудный и Доминиканский пляжи — релакс по полной программе!
Райский остров и калейдоскоп пляжей
Райский остров и калейдоскоп пляжей
Райский остров и калейдоскоп пляжей

Описание экскурсии

Мы встретим вас у отеля и отвезем к пирсу. Здесь вы пересядете на нашу лодку — и начнется основная часть нашей программы. Вас ждут:

  • Естественный бассейн в море: это песчаная отмель, глубина здесь около 1 метра, а воды хорошо прогреваются. Такие условия отлично подходят для размножения морских звезд — здесь их множество!
  • Райский остров: вы сможете заняться снорклингом с инструктором — или самостоятельно исследовать мир рифа.
  • Мангровые заросли: наша быстроходная лодка провезет вас, петляя по узким протокам среди густой зелени — впечатления, как на поворотах в горках аквапарка!
  • Обед в доминиканском ресторанчике (шведский стол: курица, рыба, рис, салат, безалкогольные напитки)
  • Пустынный пляж и фотолокация с качелями: здесь вы сделаете снимки, как в рекламе Баунти!
  • Изумрудный пляж: белый песок, вода необычно яркого цвета — рекомендуем дополнить этот пейзаж пинаколадой (8$) и лангустом (25$), чтобы релакс достиг уровня небес.
  • Доминиканский пляж: прочувствуйте ритм местной жизни, понаблюдайте за местными и познакомьтесь с этой музыкой. Это сделает наше путешествие еще ярче!

На обратном пути сделаем остановку у овощных лавок, где продают фрукты по доминиканским ценам.

Помимо прохладительных напитков и фруктов, доступных в ваше распоряжение весь день, на лодке также всегда имеется ром 🍹

Организационные детали

  • С вами будет 2 гида: русскоязычный сопровождающий и местный гид
  • Входит в стоимость: трансфер из вашего отеля; страховка, обед, напитки, фрукты — на протяжении всего дня

в четверг в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$120
Дети до 12 лет$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Пуэрто-Плата, Сосуа или Кабарете
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана и Юрий
Юлиана и Юрий — Организатор в Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 29 туристов
Привет! Мы Юрий и Юлиана. Супруги и представители туристического оператора в Пуэрто-Плата. В Доминикане живем с 2007 года. С радостью займёмся организацией вашего отдыха на атлантическом побережье. Покажем и расскажем о Доминикане так, что вы влюбитесь в этот Райский остров. Самые крутые локации и индивидуальный подход. Экскурсии любой сложности, от трансфера и рыбалки до авторских туров.

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