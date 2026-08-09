В группе до 20 человек вы отправитесь на остров Кайо-Арена — настоящий парадиз! Мы прибудем сюда утром и без толп туристов полюбуемся морскими обитателями рифа. Также в программе естественный бассейн в Карибском море и увлекательная прогулка среди мангровых зарослей, пляж с качелями, Изумрудный и Доминиканский пляжи — релакс по полной программе!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы встретим вас у отеля и отвезем к пирсу. Здесь вы пересядете на нашу лодку — и начнется основная часть нашей программы. Вас ждут:

Естественный бассейн в море: это песчаная отмель, глубина здесь около 1 метра, а воды хорошо прогреваются. Такие условия отлично подходят для размножения морских звезд — здесь их множество!

Райский остров: вы сможете заняться снорклингом с инструктором — или самостоятельно исследовать мир рифа.

Мангровые заросли: наша быстроходная лодка провезет вас, петляя по узким протокам среди густой зелени — впечатления, как на поворотах в горках аквапарка!

Обед в доминиканском ресторанчике (шведский стол: курица, рыба, рис, салат, безалкогольные напитки)

Пустынный пляж и фотолокация с качелями: здесь вы сделаете снимки, как в рекламе Баунти!

Изумрудный пляж: белый песок, вода необычно яркого цвета — рекомендуем дополнить этот пейзаж пинаколадой (8$) и лангустом (25$), чтобы релакс достиг уровня небес.

Доминиканский пляж: прочувствуйте ритм местной жизни, понаблюдайте за местными и познакомьтесь с этой музыкой. Это сделает наше путешествие еще ярче!

На обратном пути сделаем остановку у овощных лавок, где продают фрукты по доминиканским ценам.

Помимо прохладительных напитков и фруктов, доступных в ваше распоряжение весь день, на лодке также всегда имеется ром 🍹

Организационные детали