Влад проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Панорамные виды и пляж 🏖️ Макао

За яркими пейзажами, сочными кадрами и полетом на «небесных качелях» вы отправитесь на гору Редонда, с которой открывается прекрасный вид на залив Самана и озеро Эль Лимон. А затем побываете на одном из самых живописных пляжей побережья — Макао. Оказавшись здесь, вы поймете, что не случайно это место стало фаворитом большинства фотографов и самыми популярными «декорациями» для проведения свадебных и романтических фотосессий. В вашем распоряжении будут белоснежные песчаные просторы, чистое море 🌊 и лучи яркого доминиканского солнца.

Пещерные гроты и резиденция миллионеров

Следующий пункт программы — пещеры Таино, которые в древние времена индейские племена использовали в ритуальных целях. Сегодня это популярное место дайверов и всех любителей подводной экзотики. Вы рассмотрите причудливые образования сталагмитов и сталактитов и, при желании, искупаетесь в кристально чистой воде. После чего я отвезу вас в элитную курортную зону Кап Кана, где отдыхают миллионеры со всего мира. Вы увидите тропические сады, яхтенные пристани, поля для гольфа, венецианские мостики, шикарные пляжи и сможете сделать потрясающие снимки.

🍹 А в завершение заедете в приятное местечко, где попробуете божественные коктейли из свежих фруктов 🍎 и рома. Коко Локо, Пина Колада, Куба Либре, Мохито, Эль Дьябло… и это далеко не все!

Организационные детали