Влад проводит ещё 2 экскурсии

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Must-see места Пунта-Каны

Панорамные виды, дикие пляжи, пещерные гроты, курорт миллионеров и сногсшибательные коктейли

Влад
Влад – Гид из Пунты-Каны
В программе собраны самые яркие и популярные места северо-востока — всё, чтобы получить удовольствие от фирменной экзотики острова! На горе Редонда вы оцените виды на бескрайние морские просторы и покачаетесь на знаменитых «небесных качелях».

Отдохнете на диком пляже Макао, ставшем визитной карточкой доминиканских фотосессий.

Поныряете среди сталагмитов и сталактитов в пещерных гротах Таино.

Ощутите атмосферу богатства и роскоши на курорте премиум-класса — Кап Кане.

И отведаете умопомрачительные коктейли из тропических фруктов 🍎 и, конечно, рома.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €65 за человека

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Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны

Что вас ожидает

Панорамные виды и пляж 🏖️ Макао
За яркими пейзажами, сочными кадрами и полетом на «небесных качелях» вы отправитесь на гору Редонда, с которой открывается прекрасный вид на залив Самана и озеро Эль Лимон. А затем побываете на одном из самых живописных пляжей побережья — Макао. Оказавшись здесь, вы поймете, что не случайно это место стало фаворитом большинства фотографов и самыми популярными «декорациями» для проведения свадебных и романтических фотосессий. В вашем распоряжении будут белоснежные песчаные просторы, чистое море 🌊 и лучи яркого доминиканского солнца.

Пещерные гроты и резиденция миллионеров
Следующий пункт программы — пещеры Таино, которые в древние времена индейские племена использовали в ритуальных целях. Сегодня это популярное место дайверов и всех любителей подводной экзотики. Вы рассмотрите причудливые образования сталагмитов и сталактитов и, при желании, искупаетесь в кристально чистой воде. После чего я отвезу вас в элитную курортную зону Кап Кана, где отдыхают миллионеры со всего мира. Вы увидите тропические сады, яхтенные пристани, поля для гольфа, венецианские мостики, шикарные пляжи и сможете сделать потрясающие снимки.

🍹 А в завершение заедете в приятное местечко, где попробуете божественные коктейли из свежих фруктов 🍎 и рома. Коко Локо, Пина Колада, Куба Либре, Мохито, Эль Дьябло… и это далеко не все!

Организационные детали

  • Я встречу вас в отелях Баваро, Пунта-Каны или Байяибе и после экскурсии 🧭 отвезу обратно.
  • В стоимость включено: легкий перекус и прохладительные напитки (ром, соки, вода, кола).
  • Стоимость экскурсии для детей составляет 35$.
Начало и место завершения
🚩 в отелях Баваро, Пунта-Каны или Байяибе
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны
Must-see места Пунта-Каны

Экскурсия проводится в будние дни в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Влад
Влад
Меня зовут Влад, мне 23 года. Живу в этом райском тропическом уголке уже 2 года. За это время посетил множество интересных мест и знаю, что каждый хотел бы увидеть Доминикану под особым углом, не так, как все. Этого я и стараюсь добиться на своих авторских турах, которые всегда провожу в неформальной и теплой атмосфере, чтобы люди почувствовали себя не туристами, а старыми друзьями, прилетевшими ко мне в гости за новыми впечатлениями!
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Влад проводит ещё 2 экскурсии

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