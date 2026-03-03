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Райский уголок Доминиканы - остров Саона

Насладиться безлюдными пляжами, чистейшей водой, богатым подводным миром и не только
Задача: побаловать себя отдыхом в месте, похожем на рекламу Баунти. Решение: путешествие «всё включено» на остров Саона.

На нём, кстати, как раз и снимали один из роликов для Баунти: идеальные пляжи с пальмами, лазурное море… У вас будет время насладиться всем этим, поплавать с масками, увидеть морских звёзд, рыбок, локации из «Последнего героя», мангровые заросли и многое другое!
5
4 отзыва
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона

Описание экскурсии

На Саону — за расслаблением и приключениями

Не секрет, что такое живописное место притягивает многих. Но ведь так хочется отдохнуть без других людей! Именно для этого мы с вами встретимся как можно раньше утром (но время начала зависит, конечно, от ваших пожеланий), чтобы приплыть на остров в числе самых первых и застать несколько часов полного единения с природой.

Это экскурсия в формате «всё включено»: индивидуальный трансфер; сопровождение ненавязчивого русскоязычного гида, который расскажет только самое интересное, ответит на вопросы и пофотографирует вас; шезлонги на пляже; обед и напитки; маски с трубками для снорклинга; плавание на лодке. Маршрут может быть адаптирован по вашим пожеланиям.

Наша программа

🔹 Выезжаем из Пунта-Каны в 6:30 или 7:00 утром в зависимости от расположения вашего отеля. Вас заберёт комфортабельный микроавтобус и отвезёт в порт Байяибе. Там вы пересядете на моторную лодку с навесом, которая домчит вас до Саоны. В общей сложности дорога от отеля до острова займёт примерно 2–2,5 часа.

🔹 Саона. На острове у вас будет много свободного времени (4-5 часов): купаться, загорать, гулять или фотографироваться — решать вам. Вы сможете найти морские звёзды на дне Голубой лагуны и увидеть других водных обитателей.

🔹 Активный отдых требует сытного обеда: морская рыба, мясо, курица, рис, овощи — всё свежее и готовится на гриле. Лангустов можно дополнительно заказать предупредив гида до экскурсии. Из напитков — ром, национальный коктейль Сuba Libre, кола, соки, вода. Пинаколада и кокосы — за дополнительную плату. А на десерт — фрукты и шампанское прямо на воде среди морских звёзд на специальном плавающем баре.

🔹 Когда будем возвращаться с острова в порт, заплывём на лодке в мангровые заросли. Мангры — неприхотливые растения, приспособившиеся к солёной воде. Они стали домом для разных птиц: если повезёт, увидите необычных пернатых. Также мы проплывём мимо мест, где снимали «Последнего героя».

🔹 На обратном пути в Пунта-Кану сделаем остановку на плантации сахарного тростника, где вы не только увидите, как его выращивают, но и сможете порубить и попробовать на вкус.

На этом основная программа заканчивается. При желании мы можем включить в неё посещение Альтос де Чавон — Города Художников — за дополнительную плату 20$ с человека. Это уютная воссозданная испанская деревня 15 века. Здесь находится филиал школы дизайна, небольшая галерея, куда можно бесплатно заглянуть, музей янтаря. Но самое главное — это атмосфера старины, которую вы почувствуете, просто обойдя за час этот городок.

Организационные детали

Программа рассчитана на группу до 6 человек. По запросу может быть проведена и для большего количества людей. Стоимость:

  • 1-2 взрослых — $570
  • 3 взрослых — $645
  • 4 взрослых — $720
  • 5 взрослых — $800
  • 6 взрослых — $870
  • Дети 2-12 лет — $70

Как проходит экскурсия

  • Мы будем передвигаться на микроавтобусе и моторной лодке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из отеля в Пунта-Кане и по окончании экскурсии отвезём обратно. Также мы можем забрать вас из курорта Ла Романа (из отелей Bahía príncipe la Romana и Bahia Principe Luxury Bouganville не забираем), но тогда в программу не входит посещение тростниковой плантации.
  • Возьмите с собой полотенца, защитный крем от солнца, головные уборы, купальники, сменную сухую одежду, средство от комаров, бутылку воды в дорогу

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Профессиональная фотосессия: 1 фотография в цветокоррекции — $2. При выборе этой услуги просим заранее оповестить гида, чтобы он взял с собой фотоаппарат.
  • Покупки на острове: кокосы, масла местного производства, бижутерия с ларимаром
  • Массаж
  • Город Художников — $20/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стоимость для 1-2 человек$570
Дети до 12 лет$70
Стоимость для 3 человек$645
Стоимость для 4 человек$720
Стоимость для 5 человек$800
Стоимость для 6 человек$870
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ростислав
Ростислав — ваша команда гидов в Пунте-Кане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 45 туристов
Меня зовут Ростислав, вот уже более 10 лет я занимаюсь организацией экскурсий в Доминикане с курортов Пунта-Кана и Баваро в разные уголки этой страны. Доминикана стала родной для меня, здесь
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моя семья, и я с радостью делюсь полезной и интересной информацией о стране и местном населении. Вместе с небольшой командой опытных гидов провожу как индивидуальные экскурсии, так и для небольших групп. Добро пожаловать в Доминикану!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Svetlana
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Экскурсия очень понравилась. Нас забрали из отеля в 06. 30. На остров доставили быстроходным катером. Поэтому мы были на месте одними из
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первых посетителей. Смогли погулять и сделать снимки до наплыва туристов. Затем нас пригласили к столу, накрытому под кокосовыми пальмами. Лобстеры, рыба, куриное мясо на гриле, свежие овощи, авокадо, ром, прохладительные напитки. Все очень вкусное. Затем мы отправились на мелководье и видели морскiх звезд. Было сервировано шампанское и фрукты прямо на воде. Видели пеликанов и летучих рыб.
Хочется отметить экскурсовода Сергея. Его профессионализм, компетентность, манера общения, умение донести информацию, ответить на вопросы - все на высшем уровне.

Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.+2
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
Семья 5 человек, двое детей 7 и 11 лет.
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М
Благодарю за организацию экскурсии, в частности гида Сергея. Было интересно. Открыла много нового для себя, позновательно. Всё чётко, культурно и тактично. Вкусно приготовленная еда на острове. Очень грамотно распределено время.
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Когда мы приехали никого не было, 1,5 часа наслаждались уединением. Уезжая, наблюдали большой наплыв людей к острову. До обеда стояла отличная погода, словила все краски. Поэтому я очень довольна! Благодаря тому, что погода была непредсказуемо разной, получилось сделать потрясающие фотографии. Однозначно буду рекомендовать, спасибо!

Благодарю за организацию экскурсии, в частности гида Сергея. Было интересно. Открыла много нового для себя, позновательно.
Благодарю за организацию экскурсии, в частности гида Сергея. Было интересно. Открыла много нового для себя, позновательно.
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G
Сергей очень хороший гид, это день был самый интересный день нашего отпуска
Сергей очень хороший гид, это день был самый интересный день нашего отпуска
Сергей очень хороший гид, это день был самый интересный день нашего отпуска
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И
Добрый день, хотим всей семьей сказать огромное спасибо Ростиславу за прекрасную экскурсию на Саону. Все было на высшем уровне!! Рекомендуем Ростислава от всей души!! Ростислав прекрасный организатор и рассказчик, он наполнил экскурсию различными очень интересными активностями, не было скучно ни минуты!
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