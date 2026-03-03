На нём, кстати, как раз и снимали один из роликов для Баунти: идеальные пляжи с пальмами, лазурное море… У вас будет время насладиться всем этим, поплавать с масками, увидеть морских звёзд, рыбок, локации из «Последнего героя», мангровые заросли и многое другое!
Описание экскурсии
На Саону — за расслаблением и приключениями
Не секрет, что такое живописное место притягивает многих. Но ведь так хочется отдохнуть без других людей! Именно для этого мы с вами встретимся как можно раньше утром (но время начала зависит, конечно, от ваших пожеланий), чтобы приплыть на остров в числе самых первых и застать несколько часов полного единения с природой.
Это экскурсия в формате «всё включено»: индивидуальный трансфер; сопровождение ненавязчивого русскоязычного гида, который расскажет только самое интересное, ответит на вопросы и пофотографирует вас; шезлонги на пляже; обед и напитки; маски с трубками для снорклинга; плавание на лодке. Маршрут может быть адаптирован по вашим пожеланиям.
Наша программа
🔹 Выезжаем из Пунта-Каны в 6:30 или 7:00 утром в зависимости от расположения вашего отеля. Вас заберёт комфортабельный микроавтобус и отвезёт в порт Байяибе. Там вы пересядете на моторную лодку с навесом, которая домчит вас до Саоны. В общей сложности дорога от отеля до острова займёт примерно 2–2,5 часа.
🔹 Саона. На острове у вас будет много свободного времени (4-5 часов): купаться, загорать, гулять или фотографироваться — решать вам. Вы сможете найти морские звёзды на дне Голубой лагуны и увидеть других водных обитателей.
🔹 Активный отдых требует сытного обеда: морская рыба, мясо, курица, рис, овощи — всё свежее и готовится на гриле. Лангустов можно дополнительно заказать предупредив гида до экскурсии. Из напитков — ром, национальный коктейль Сuba Libre, кола, соки, вода. Пинаколада и кокосы — за дополнительную плату. А на десерт — фрукты и шампанское прямо на воде среди морских звёзд на специальном плавающем баре.
🔹 Когда будем возвращаться с острова в порт, заплывём на лодке в мангровые заросли. Мангры — неприхотливые растения, приспособившиеся к солёной воде. Они стали домом для разных птиц: если повезёт, увидите необычных пернатых. Также мы проплывём мимо мест, где снимали «Последнего героя».
🔹 На обратном пути в Пунта-Кану сделаем остановку на плантации сахарного тростника, где вы не только увидите, как его выращивают, но и сможете порубить и попробовать на вкус.
На этом основная программа заканчивается. При желании мы можем включить в неё посещение Альтос де Чавон — Города Художников — за дополнительную плату 20$ с человека. Это уютная воссозданная испанская деревня 15 века. Здесь находится филиал школы дизайна, небольшая галерея, куда можно бесплатно заглянуть, музей янтаря. Но самое главное — это атмосфера старины, которую вы почувствуете, просто обойдя за час этот городок.
Организационные детали
Программа рассчитана на группу до 6 человек. По запросу может быть проведена и для большего количества людей. Стоимость:
- 1-2 взрослых — $570
- 3 взрослых — $645
- 4 взрослых — $720
- 5 взрослых — $800
- 6 взрослых — $870
- Дети 2-12 лет — $70
Как проходит экскурсия
- Мы будем передвигаться на микроавтобусе и моторной лодке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из отеля в Пунта-Кане и по окончании экскурсии отвезём обратно. Также мы можем забрать вас из курорта Ла Романа (из отелей Bahía príncipe la Romana и Bahia Principe Luxury Bouganville не забираем), но тогда в программу не входит посещение тростниковой плантации.
- Возьмите с собой полотенца, защитный крем от солнца, головные уборы, купальники, сменную сухую одежду, средство от комаров, бутылку воды в дорогу
Дополнительные расходы (по желанию)
- Профессиональная фотосессия: 1 фотография в цветокоррекции — $2. При выборе этой услуги просим заранее оповестить гида, чтобы он взял с собой фотоаппарат.
- Покупки на острове: кокосы, масла местного производства, бижутерия с ларимаром
- Массаж
- Город Художников — $20/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стоимость для 1-2 человек
|$570
|Дети до 12 лет
|$70
|Стоимость для 3 человек
|$645
|Стоимость для 4 человек
|$720
|Стоимость для 5 человек
|$800
|Стоимость для 6 человек
|$870
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия очень понравилась. Нас забрали из отеля в 06. 30. На остров доставили быстроходным катером. Поэтому мы были на месте одними из