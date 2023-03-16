Райский уголок Доминиканы - остров Саона

Насладиться безлюдными пляжами, чистейшей водой, богатым подводным миром и не только

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Задача: побаловать себя отдыхом в месте, похожем на рекламу Баунти. Решение: путешествие «всё включено» на остров Саона.

На нём, кстати, как раз и снимали один из роликов для Баунти: идеальные пляжи с пальмами, лазурное море… У вас будет время насладиться всем этим, поплавать с масками, увидеть морских звёзд, рыбок, локации из «Последнего героя», мангровые заросли и многое другое!
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
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Описание

Что вас ожидает

На Саону — за расслаблением и приключениями

Не секрет, что такое живописное место притягивает многих. Но ведь так хочется отдохнуть без других людей! Именно для этого мы с вами встретимся как можно раньше утром (но время начала зависит, конечно, от ваших пожеланий), чтобы приплыть на остров в числе самых первых и застать несколько часов полного единения с природой.

Это экскурсия в формате «всё включено»: индивидуальный трансфер; сопровождение ненавязчивого русскоязычного гида, который расскажет только самое интересное, ответит на вопросы и пофотографирует вас; шезлонги на пляже; обед и напитки; маски с трубками для снорклинга; плавание на лодке. Маршрут может быть адаптирован по вашим пожеланиям.

Наша программа

🔹 Выезжаем из Пунта-Каны в 6 или 7 утра в зависимости от расположения вашего отеля. Вас заберёт комфортабельный микроавтобус и отвезёт в порт Байяибе. Там вы пересядете на моторную лодку с навесом, которая домчит вас до Саоны. В общей сложности дорога от отеля до острова займёт примерно 2–2,5 часа.

🔹 Саона. На острове у вас будет много свободного времени (4-5 часов): купаться, загорать, гулять или фотографироваться — решать вам. Вы сможете найти морские звёзды на дне Голубой лагуны и увидеть других водных обитателей.

🔹 Активный отдых требует сытного обеда: лангусты, морская рыба, мясо, курица, рис, овощи — всё свежее и готовится на гриле. Из напитков — ром, национальный коктейль Сuba Libre, кола, соки, вода. Пинаколада и кокосы — за доп. плату. А на десерт — фрукты и шампанское прямо на воде на специальных плавающих «подносах».

🔹 Когда будем возвращаться с острова в порт, заплывём на лодке в мангровые заросли. Мангры — неприхотливые растения, приспособившиеся к солёной воде. Они стали домом для разных птиц: если повезёт, увидите необычных пернатых. Также мы проплывём мимо мест, где снимали «Последнего героя».

🔹 На обратном пути в Пунта-Кану сделаем остановку на плантации сахарного тростника, где вы не только увидите, как его выращивают, но и сможете порубить и попробовать на вкус.

На этом основная программа заканчивается. При желании мы можем включить в неё посещение Альтос де Чавон — Города Художников — за дополнительную плату 10$ с человека. Это уютная воссозданная испанская деревня 15 века. Здесь находится филиал школы дизайна, небольшая галерея, куда можно бесплатно заглянуть, музей янтаря. Но самое главное — это атмосфера старины, которую вы почувствуете, просто обойдя за час этот городок.

Организационные детали

Программа рассчитана на группу до 6 человек. По запросу может быть проведена и для большего количества людей. Стоимость:

  • 1-2 взрослых — 570$
  • 3 взрослых — 645$
  • 4 взрослых — 720$
  • 5 взрослых — 800$
  • 6 взрослых — 870$
  • Дети 2-12 лет — 70$

Как проходит экскурсия

  • Мы будем передвигаться на микроавтобусе и моторной лодке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из отеля в Пунта-Кане и по окончании экскурсии отвезём обратно. Также мы можем забрать вас из курорта Ла Романа (из отелей Bahía príncipe la Romana и Bahia Principe Luxury Bouganville не забираем), но тогда в программу не входит посещение тростниковой плантации.
  • Возьмите с собой полотенца, защитный крем от солнца, головные уборы, купальники, сменную сухую одежду, средство от комаров, бутылку воды в дорогу

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Профессиональная фотосессия: 1 фотография в цветокоррекции — 2$. При выборе этой услуги просим заранее оповестить гида, чтобы он взял с собой фотоаппарат.
  • Покупки на острове: кокосы, масла местного производства, бижутерия с ларимаром
  • Массаж
  • Город Художников — 10$/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
На весь день
Остров Саона
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