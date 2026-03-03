Задача: побаловать себя отдыхом в месте, похожем на рекламу Баунти. Решение: путешествие «всё включено» на остров Саона. На нём, кстати, как раз и снимали один из роликов для Баунти: идеальные пляжи с пальмами, лазурное море… У вас будет время насладиться всем этим, поплавать с масками, увидеть морских звёзд, рыбок, локации из «Последнего героя», мангровые заросли и многое другое!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На Саону — за расслаблением и приключениями

Не секрет, что такое живописное место притягивает многих. Но ведь так хочется отдохнуть без других людей! Именно для этого мы с вами встретимся как можно раньше утром (но время начала зависит, конечно, от ваших пожеланий), чтобы приплыть на остров в числе самых первых и застать несколько часов полного единения с природой.

Это экскурсия в формате «всё включено»: индивидуальный трансфер; сопровождение ненавязчивого русскоязычного гида, который расскажет только самое интересное, ответит на вопросы и пофотографирует вас; шезлонги на пляже; обед и напитки; маски с трубками для снорклинга; плавание на лодке. Маршрут может быть адаптирован по вашим пожеланиям.

Наша программа

🔹 Выезжаем из Пунта-Каны в 6:30 или 7:00 утром в зависимости от расположения вашего отеля. Вас заберёт комфортабельный микроавтобус и отвезёт в порт Байяибе. Там вы пересядете на моторную лодку с навесом, которая домчит вас до Саоны. В общей сложности дорога от отеля до острова займёт примерно 2–2,5 часа.

🔹 Саона. На острове у вас будет много свободного времени (4-5 часов): купаться, загорать, гулять или фотографироваться — решать вам. Вы сможете найти морские звёзды на дне Голубой лагуны и увидеть других водных обитателей.

🔹 Активный отдых требует сытного обеда: морская рыба, мясо, курица, рис, овощи — всё свежее и готовится на гриле. Лангустов можно дополнительно заказать предупредив гида до экскурсии. Из напитков — ром, национальный коктейль Сuba Libre, кола, соки, вода. Пинаколада и кокосы — за дополнительную плату. А на десерт — фрукты и шампанское прямо на воде среди морских звёзд на специальном плавающем баре.

🔹 Когда будем возвращаться с острова в порт, заплывём на лодке в мангровые заросли. Мангры — неприхотливые растения, приспособившиеся к солёной воде. Они стали домом для разных птиц: если повезёт, увидите необычных пернатых. Также мы проплывём мимо мест, где снимали «Последнего героя».

🔹 На обратном пути в Пунта-Кану сделаем остановку на плантации сахарного тростника, где вы не только увидите, как его выращивают, но и сможете порубить и попробовать на вкус.

На этом основная программа заканчивается. При желании мы можем включить в неё посещение Альтос де Чавон — Города Художников — за дополнительную плату 20$ с человека. Это уютная воссозданная испанская деревня 15 века. Здесь находится филиал школы дизайна, небольшая галерея, куда можно бесплатно заглянуть, музей янтаря. Но самое главное — это атмосфера старины, которую вы почувствуете, просто обойдя за час этот городок.

Организационные детали

Программа рассчитана на группу до 6 человек. По запросу может быть проведена и для большего количества людей. Стоимость:

1-2 взрослых — $570

3 взрослых — $645

4 взрослых — $720

5 взрослых — $800

6 взрослых — $870

Дети 2-12 лет — $70

Как проходит экскурсия

Мы будем передвигаться на микроавтобусе и моторной лодке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из отеля в Пунта-Кане и по окончании экскурсии отвезём обратно. Также мы можем забрать вас из курорта Ла Романа (из отелей Bahía príncipe la Romana и Bahia Principe Luxury Bouganville не забираем), но тогда в программу не входит посещение тростниковой плантации.

Возьмите с собой полотенца, защитный крем от солнца, головные уборы, купальники, сменную сухую одежду, средство от комаров, бутылку воды в дорогу

Дополнительные расходы (по желанию)