Не секрет, что такое живописное место притягивает многих. Но ведь так хочется отдохнуть без других людей! Именно для этого мы с вами встретимся как можно раньше утром (но время начала зависит, конечно, от ваших пожеланий), чтобы приплыть на остров в числе самых первых и застать несколько часов полного единения с природой.
Это экскурсия в формате «всё включено»: индивидуальный трансфер; сопровождение ненавязчивого русскоязычного гида, который расскажет только самое интересное, ответит на вопросы и пофотографирует вас; шезлонги на пляже; обед и напитки; маски с трубками для снорклинга; плавание на лодке. Маршрут может быть адаптирован по вашим пожеланиям.
🔹 Выезжаем из Пунта-Каны в 6 или 7 утра в зависимости от расположения вашего отеля. Вас заберёт комфортабельный микроавтобус и отвезёт в порт Байяибе. Там вы пересядете на моторную лодку с навесом, которая домчит вас до Саоны. В общей сложности дорога от отеля до острова займёт примерно 2–2,5 часа.
🔹 Саона. На острове у вас будет много свободного времени (4-5 часов): купаться, загорать, гулять или фотографироваться — решать вам. Вы сможете найти морские звёзды на дне Голубой лагуны и увидеть других водных обитателей.
🔹 Активный отдых требует сытного обеда: лангусты, морская рыба, мясо, курица, рис, овощи — всё свежее и готовится на гриле. Из напитков — ром, национальный коктейль Сuba Libre, кола, соки, вода. Пинаколада и кокосы — за доп. плату. А на десерт — фрукты и шампанское прямо на воде на специальных плавающих «подносах».
🔹 Когда будем возвращаться с острова в порт, заплывём на лодке в мангровые заросли. Мангры — неприхотливые растения, приспособившиеся к солёной воде. Они стали домом для разных птиц: если повезёт, увидите необычных пернатых. Также мы проплывём мимо мест, где снимали «Последнего героя».
🔹 На обратном пути в Пунта-Кану сделаем остановку на плантации сахарного тростника, где вы не только увидите, как его выращивают, но и сможете порубить и попробовать на вкус.
На этом основная программа заканчивается. При желании мы можем включить в неё посещение Альтос де Чавон — Города Художников — за дополнительную плату 10$ с человека. Это уютная воссозданная испанская деревня 15 века. Здесь находится филиал школы дизайна, небольшая галерея, куда можно бесплатно заглянуть, музей янтаря. Но самое главное — это атмосфера старины, которую вы почувствуете, просто обойдя за час этот городок.
Программа рассчитана на группу до 6 человек. По запросу может быть проведена и для большего количества людей. Стоимость: