Оказаться в рекламе Баунти, понырять с маской и искупаться с морскими звёздами
Быстроходная лодка унесёт вас подальше от цивилизации, суеты и шума туда, где туристов не так много, а природа будто становится машиной времени, отбрасывая вас назад на несколько веков. Вас ждут километры белоснежных песчаных пляжей с водой лазурного цвета.
Вы поныряете с маской над коралловым рифом, полюбуетесь мангровыми рощами и познакомитесь с креольской кухней.
Вы поныряете с маской над коралловым рифом, полюбуетесь мангровыми рощами и познакомитесь с креольской кухней.
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$550
|Дети до 12 лет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Остров Саона — именно то место, где 6 веков назад нашёл пристанище Христофор Колумб. А теперь здесь побываете и вы! Мы приедем одними из первых — до прибытия групповых экскурсий. Вы сможете вдоволь насладиться первозданной красотой этого райского места и сделать фото у той самой пальмы из рекламы Баунти.
В программе:
- Отдых на лучшем пляже острова: здесь самая красивая вода, склонённые к воде пальмы и песчаный берег
- Купание в натуральном бассейне Лагуны тысячи звёзд с морскими звёздами
- Снорклинг с маской и трубкой над красочным коралловым рифом
- Водная прогулка по уникальным мангровым зарослям
- Обед, во время которого вы попробуете блюда необыкновенной креольской кухни (европейские кулинарные традиции в ней переплетены с латиноамериканскими и приправлены африканскими — устоять сложно!)
Организационные детали
- Я встречу вас на ресепшене вашего отеля в Баваро, Пунта Кане, Уверо Альто, Байяибе и по окончанию экскурсии отвезу обратно
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, приватный морской транспорт, обед (шведский стол), алкогольные и безалкогольные напитки, маска и трубка для снорклинга
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Пунте-Кане
Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я работаю в сфере туризма последние 10 лет. Приехав в первый раз в Доминикану, я раз и навсегда влюбился в эту страну улыбок, мягкого климата и потрясающей природы. Живу и работаю в Доминикане около 10 лет, успел узнать и увидеть многие места, обязательные к посещению, увлекаюсь историей и культурой Доминиканы. С радостью поделюсь своими открытиями, расскажу занимательные истории о жизни в Доминиканской Республике и дам полезные советы!
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