Сергей — ваш гид в Пунте-Кане

Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я работаю в сфере туризма последние 10 лет. Приехав в первый раз в Доминикану, я раз и навсегда влюбился в эту страну улыбок, мягкого климата и потрясающей природы. Живу и работаю в Доминикане около 10 лет, успел узнать и увидеть многие места, обязательные к посещению, увлекаюсь историей и культурой Доминиканы. С радостью поделюсь своими открытиями, расскажу занимательные истории о жизни в Доминиканской Республике и дам полезные советы!

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