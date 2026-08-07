Остров Саона - это идеальное место для тех, кто ищет уединение и первозданную красоту природы.Здесь вы сможете насладиться купанием в Лагуне тысячи звёзд с морскими звёздами, сделать фото у знаменитой

пальмы из рекламы Баунти и попробовать удивительные блюда креольской кухни. В стоимость экскурсии включены все необходимые услуги: трансфер, морской транспорт, обед и напитки. Откройте для себя райский уголок Карибского моря и проведите день, полный ярких впечатлений и незабываемых моментов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения острова Саона - это январь-декабрь. В любое время года вы сможете насладиться красотой природы, белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Экскурсия подходит для отдыха круглый год.

Сейчас август — это идеальное время.