Остров Саона: день в раю на Карибском море

Индивидуальная экскурсия в Пунте-Кане

Оказаться в рекламе Баунти, понырять с маской и искупаться с морскими звёздами

Быстроходная лодка унесёт вас подальше от цивилизации, суеты и шума туда, где туристов не так много, а природа будто становится машиной времени, отбрасывая вас назад на несколько веков. Вас ждут километры белоснежных песчаных пляжей с водой лазурного цвета.

Вы поныряете с маской над коралловым рифом, полюбуетесь мангровыми рощами и познакомитесь с креольской кухней.
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Ближайшие даты:
15
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18
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20
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21
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$550
Дети до 12 лет$50
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Остров Саона — именно то место, где 6 веков назад нашёл пристанище Христофор Колумб. А теперь здесь побываете и вы! Мы приедем одними из первых — до прибытия групповых экскурсий. Вы сможете вдоволь насладиться первозданной красотой этого райского места и сделать фото у той самой пальмы из рекламы Баунти.

В программе:

  • Отдых на лучшем пляже острова: здесь самая красивая вода, склонённые к воде пальмы и песчаный берег
  • Купание в натуральном бассейне Лагуны тысячи звёзд с морскими звёздами
  • Снорклинг с маской и трубкой над красочным коралловым рифом
  • Водная прогулка по уникальным мангровым зарослям
  • Обед, во время которого вы попробуете блюда необыкновенной креольской кухни (европейские кулинарные традиции в ней переплетены с латиноамериканскими и приправлены африканскими — устоять сложно!)

Организационные детали

  • Я встречу вас на ресепшене вашего отеля в Баваро, Пунта Кане, Уверо Альто, Байяибе и по окончанию экскурсии отвезу обратно
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, приватный морской транспорт, обед (шведский стол), алкогольные и безалкогольные напитки, маска и трубка для снорклинга
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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