Остров Саона - это идеальное место для тех, кто ищет уединение и первозданную красоту природы.
Здесь вы сможете насладиться купанием в Лагуне тысячи звёзд с морскими звёздами, сделать фото у знаменитой
Здесь вы сможете насладиться купанием в Лагуне тысячи звёзд с морскими звёздами, сделать фото у знаменитой
6 причин купить эту экскурсию
- 🌴 Белоснежные пляжи
- 🌊 Лазурная вода
- 🐠 Снорклинг над коралловыми рифами
- 🍽 Креольская кухня
- 🚤 Водная прогулка по мангровым зарослям
- 📸 Фото у знаменитой пальмы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения острова Саона - это январь-декабрь. В любое время года вы сможете насладиться красотой природы, белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Экскурсия подходит для отдыха круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пляж острова Саона
- Лагуна тысячи звёзд
- Коралловый риф
- Мангровые заросли
Описание экскурсии
Остров Саона — именно то место, где 6 веков назад нашёл пристанище Христофор Колумб. А теперь здесь побываете и вы! Мы приедем одними из первых — до прибытия групповых экскурсий. Вы сможете вдоволь насладиться первозданной красотой этого райского места и сделать фото у той самой пальмы из рекламы Баунти.
В программе:
- Отдых на лучшем пляже острова: здесь самая красивая вода, склонённые к воде пальмы и песчаный берег
- Купание в натуральном бассейне Лагуны тысячи звёзд с морскими звёздами
- Снорклинг с маской и трубкой над красочным коралловым рифом
- Водная прогулка по уникальным мангровым зарослям
- Обед, во время которого вы попробуете блюда необыкновенной креольской кухни (европейские кулинарные традиции в ней переплетены с латиноамериканскими и приправлены африканскими — устоять сложно!)
Организационные детали
- Я встречу вас на ресепшене вашего отеля в Баваро, Пунта Кане, Уверо Альто, Байяибе и по окончанию экскурсии отвезу обратно
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, приватный морской транспорт, обед (шведский стол), алкогольные и безалкогольные напитки, маска и трубка для снорклинга
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
— 3 взрослых — 645$
— 4 взрослых — 720$
— 5 взрослых — 800$
— 6 взрослых — 870$
— Дети 2-12 лет — 70$ за каждого
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Пунте-Кане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Я — русскоязычный гид, живу в Доминиканской Республике с 2010 года. Занимаюсь разработкой, составлением и проведением индивидуальных и групповых экскурсий с учётом ваших пожеланий и потребностей. Работа совпала с хобби —
Входит в следующие категории Пунты-Каны
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