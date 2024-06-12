Групповые экскурсии Пунты-Каны

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Пунте-Кане на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур «Заповедный остров» - экспедиция на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
9 часов
Тур «Заповедный остров» - экспедиция на квадроциклах
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
12 июня в 07:45
13 июня в 07:45
от $130 за человека
Полет на вертолете на остров Саона VIP
🚁 На вертолёте
Мини-группа
3 часа
Полет на вертолете на остров Саона VIP
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$329 за человека
Воздушное приключение
🚁 На вертолёте
Мини-группа
3 часа
Воздушное приключение
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$320 за человека
Саона VIP с фуршетом и шампанским
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
Саона VIP с фуршетом и шампанским
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$160 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пунте-Кане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тур «Заповедный остров» - экспедиция на квадроциклах
  2. Полет на вертолете на остров Саона VIP
  3. Воздушное приключение
  4. Саона VIP с фуршетом и шампанским
Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в июне 2024
Сейчас в Пунте-Кане в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 329.
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