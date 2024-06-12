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Мини-группа
9 часов
Тур «Заповедный остров» - экспедиция на квадроциклах
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
12 июня в 07:45
13 июня в 07:45
от $130 за человека
Мини-группа
3 часа
Полет на вертолете на остров Саона VIP
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$329 за человека
Мини-группа
3 часа
Воздушное приключение
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$320 за человека
Мини-группа
2 часа
Саона VIP с фуршетом и шампанским
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$160 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Групповые»
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