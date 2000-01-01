Что вас ожидает:
- Манки Лэнд
- Канатная дорога
Описание
Пройдя инструктаж по правилам безопасности под руководством опытного гида, Вы готовы к незабываемому приключению для всей семьи среди живописных гор, на одной из самых длинных канатных дорог в Доминикане! Канатная дорога состоит из 12 линии, расположенных между 18 платформами. С помощью специальных тросов и креплений вы сможете совершить захватывающий полет над джунглями.
Продолжите свой тур посещением "Дома кокоса", чтобы узнать, как производится кокосовое масло, а также другие органические продукты, такие как экзотические Карибские фрукты, жареный кофе и какао.
Затем Вас ждет незабываемая прогулка по "стране обезьян"- Манки Лэнд. Здесь Вы будете взаимодействовать в непосредственной близости с красивыми и дружелюбными обезьянками саймири или, как еще их называют, из-за миниатюрного размера, беличьими обезьянами. Родиной этих обезьянок считается Центральная и Южная Америка.
Манки Лэнд- это природный заповедник площадью 500 квадратных метров, который обезьянки саймири сделали своим домом.
Завершится Ваше приключение на горном ранчо.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Посещение парка обезьян
- Катание на трассах между платформами на высоте птичьего полета
- Сопровождение гида и инструктора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.