Пройдя инструктаж по правилам безопасности под руководством опытного гида, Вы готовы к незабываемому приключению для всей семьи среди живописных гор, на одной из самых длинных канатных дорог в Доминикане! Канатная дорога состоит из 12 линии, расположенных между 18 платформами. С помощью специальных тросов и креплений вы сможете совершить захватывающий полет над джунглями.

Продолжите свой тур посещением "Дома кокоса", чтобы узнать, как производится кокосовое масло, а также другие органические продукты, такие как экзотические Карибские фрукты, жареный кофе и какао.

Затем Вас ждет незабываемая прогулка по "стране обезьян"- Манки Лэнд. Здесь Вы будете взаимодействовать в непосредственной близости с красивыми и дружелюбными обезьянками саймири или, как еще их называют, из-за миниатюрного размера, беличьими обезьянами. Родиной этих обезьянок считается Центральная и Южная Америка.

Манки Лэнд- это природный заповедник площадью 500 квадратных метров, который обезьянки саймири сделали своим домом.

Завершится Ваше приключение на горном ранчо.