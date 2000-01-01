Парк обезьян Манки Лэнд + канатная дорога Зип Лайн

Групповая экскурсия в Пунте-Кане
Смешанная: автобусная и пешеходная. Цены указаны для проживающих в регионах: Пунта-Кана, Баваро, Кабеса де Торо, Уберо Альто.
Парк обезьян Манки Лэнд + канатная дорога Зип Лайн
Парк обезьян Манки Лэнд + канатная дорога Зип Лайн
Парк обезьян Манки Лэнд + канатная дорога Зип Лайн

Что вас ожидает:

  • Манки Лэнд
  • Канатная дорога

Описание

Пройдя инструктаж по правилам безопасности под руководством опытного гида, Вы готовы к незабываемому приключению для всей семьи среди живописных гор, на одной из самых длинных канатных дорог в Доминикане! Канатная дорога состоит из 12 линии, расположенных между 18 платформами. С помощью специальных тросов и креплений вы сможете совершить захватывающий полет над джунглями.

Продолжите свой тур посещением "Дома кокоса", чтобы узнать, как производится кокосовое масло, а также другие органические продукты, такие как экзотические Карибские фрукты, жареный кофе и какао.

Затем Вас ждет незабываемая прогулка по "стране обезьян"- Манки Лэнд. Здесь Вы будете взаимодействовать в непосредственной близости с красивыми и дружелюбными обезьянками саймири или, как еще их называют, из-за миниатюрного размера, беличьими обезьянами. Родиной этих обезьянок считается Центральная и Южная Америка.

Манки Лэнд- это природный заповедник площадью 500 квадратных метров, который обезьянки саймири сделали своим домом.

Завершится Ваше приключение на горном ранчо.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Посещение парка обезьян
  • Катание на трассах между платформами на высоте птичьего полета
  • Сопровождение гида и инструктора
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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