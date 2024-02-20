Розовые озера, черная пустыня и ФЛАМИНГО

Индивидуальная экскурсия в Пунте-Кане
Смешанная: автобусная и пешеходная. Что взять с собой: Купальники, полотенце, крем,головные уборы, деньги на личные расходы.
Розовые озера, черная пустыня и ФЛАМИНГО
Розовые озера, черная пустыня и ФЛАМИНГО
Розовые озера, черная пустыня и ФЛАМИНГО

Что вас ожидает:

  • Лас Салинас
  • Бухта Лас-Кальдерас
  • Санто-Доминго
  • Лас Дюнас

Описание

Лас Салинас — это настоящая доминиканская глубинка, расположенная на юго-западе страны. Место представляет собой полуостров с уникальной пляжной полосой состоящей из черного песка, дюн и бухты Лас-Кальдерас, в которой располагается доминиканская военно-морская база. Салинас редко посещают организованные туристические группы, хотя считается, что именно здесь находятся два красивейших пляжа южного региона страны.

Об этом красивом и загадочном месте ходят разные истории и легенды, например, говорят, что здесь не раз видели русалок.

Путь в Лас Салинас лежит через столицу Доминиканской республики — Санто-Доминго.

Между городом и пляжем Салинас, находится ещё одна важная туристическая в этой части острова достопримечательность – соляные копи, зона, где производят морскую соль. Это мелководный залив с морской водой, разбитый на множество мини-бассейнов, в которых происходит процесс выпаривания. Вода здесь имеет оригинальный, сказочно-розовый оттенок. Здесь же Вы сможете набрать немного кристаллов соли на память.

Далее вы проследуете через городок Бани, известный как столица манго, к следующему пункту путешествия — Лас Дюнас, пустыня с необычным темным песком. Дюны находятся на полуострове Лас Кальдерас, занимая большую его часть. Пустынная область простирается на расстояние 15 км. с востока на запад, и на 3 км. с севера на юг. Здесь Вы сможете полюбоваться пустыней и Карибским морем с обзорной вышки, а также прогуляться к живописным дюнам и выйти на пляж с черным песком.

Затем Вы отправитесь на лодке к берегу в Карибском море, где увидите розовых фламинго в их естественной среде обитания и сможете сделать неимоверное количество красочных фотографии этих прекрасных плиц!

Следующей пунктом станет посещение "дикого" пляжа столь необычного полуострова, который является своего рода естественным бассейном в Карибском море.

После того, как Вас вкусно накормят традиционным доминиканским обедом и угостят напитками, мы отправимся в обратный путь.

На обратном пути Вас ждет посещение Доминиканской столицы, где первый город Нового Света предстанет в вечернем свете огней.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер из отеля и обратно
  • Русскоговорящий гид
  • Традиционный доминиканский обед
  • Алкогольные и безалкогольные напитки
  • Посещение всех заявленных локаций
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 05:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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