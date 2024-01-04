1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Насладиться безлюдными пляжами, чистейшей водой, богатым подводным миром и не только
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$570 за человека
Мини-группа
3 часа
Полет на вертолете на остров Саона VIP
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$329 за человека
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальный тур на Остров Саона
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день с 7:30 до 17:30
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
$350 за человека
Мини-группа
2 часа
Саона VIP с фуршетом и шампанским
Начало: Punta Cana, Bavaro
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$160 за человека
Индивидуальная
12 часов
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Оказаться в рекламе Баунти, понырять с маской и искупаться с морскими звёздами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$570 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Погрузиться в эпоху конкистадоров на экскурсии по первому городу в Новом свете
Начало: От вашего отеля
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от $520 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья4 января 2024Добрый день, хотим всей семьей сказать огромное спасибо Ростиславу за прекрасную экскурсию на Саону. Все было на высшем уровне!! Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Популярные места»
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