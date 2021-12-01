в среду, пятницу и субботу в 08:00 и 19:00

Что вас ожидает

Всё самое-самое в Доминикане

В этой программе мы собрали самые яркие контрасты карибской жизни, в которые вы погрузитесь с головой! На квадроциклах мы прокатимся вдоль побережья океана, останавливаясь в местах, о которых лишь мечтают обычные туристы. За один день вы:

🌴 Откроете дикие пляжи, которые спрятались между пальмовыми рощами, скалами и безграничным океаном. Искупаетесь в чистейшей воде и сделаете фотографии мечты.

🥥 Окажетесь в деревне пиратов 21 века, которые до захода солнца промышляют производством кокосового масла, а после — контрабандой. И даже сможете поучаствовать в процессе сбора или обработки кокосов. А затем встретитесь с морской полицией, которая живет — только представьте! — по соседству с пиратами.

🏡 Познакомитесь с открытыми и теплыми доминиканцами в местной деревне. Мы зайдем в гости к карибской семье, посмотрим, как устроены традиционные и современные деревенские дома. Прогуляемся по фруктовому саду и попробуем вкуснейшие чебуреки с крабом. Миллион объятий и искренних улыбок от местных жителей прилагается.

И, конечно, соберете целый чемодан карибских историй и легенд — их будет действительно много!

Кому подойдет экскурсия

Всем искателям приключений, которые хотят погрузиться в настоящую, нетуристическую жизнь Доминиканы и открыть ее секретные локации.

Организационные детали