в среду, пятницу и субботу в 08:00 и 19:00

Секретная Доминикана: экспедиция на квадроциклах

Дикие пляжи, поселение пиратов, кокосовые рощи и колоритные доминиканские деревни за 1 день!

В группе
до 25 чел.
Мы хотим вам показать настоящую Доминикану — с потрясающей природой и идеальным климатом, вкусной кухней и, конечно же, теплыми людьми.

На квадроциклах в группе до 25 человек мы отправимся покорять дикие пляжи, исследовать доминиканские деревни и пробовать карибскую еду.

Помчали с нами узнавать страну, в которую вы летели 10 часов с другого конца земного шара!
Секретная Доминикана: экспедиция на квадроциклах
Секретная Доминикана: экспедиция на квадроциклах
Секретная Доминикана: экспедиция на квадроциклах
Секретная Доминикана: экспедиция на квадроциклах
Секретная Доминикана: экспедиция на квадроциклах
Секретная Доминикана: экспедиция на квадроциклах
Секретная Доминикана: экспедиция на квадроциклах
Секретная Доминикана: экспедиция на квадроциклах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Всё самое-самое в Доминикане

В этой программе мы собрали самые яркие контрасты карибской жизни, в которые вы погрузитесь с головой! На квадроциклах мы прокатимся вдоль побережья океана, останавливаясь в местах, о которых лишь мечтают обычные туристы. За один день вы:

🌴 Откроете дикие пляжи, которые спрятались между пальмовыми рощами, скалами и безграничным океаном. Искупаетесь в чистейшей воде и сделаете фотографии мечты.

🥥 Окажетесь в деревне пиратов 21 века, которые до захода солнца промышляют производством кокосового масла, а после — контрабандой. И даже сможете поучаствовать в процессе сбора или обработки кокосов. А затем встретитесь с морской полицией, которая живет — только представьте! — по соседству с пиратами.

🏡 Познакомитесь с открытыми и теплыми доминиканцами в местной деревне. Мы зайдем в гости к карибской семье, посмотрим, как устроены традиционные и современные деревенские дома. Прогуляемся по фруктовому саду и попробуем вкуснейшие чебуреки с крабом. Миллион объятий и искренних улыбок от местных жителей прилагается.

И, конечно, соберете целый чемодан карибских историй и легенд — их будет действительно много!

Кому подойдет экскурсия

Всем искателям приключений, которые хотят погрузиться в настоящую, нетуристическую жизнь Доминиканы и открыть ее секретные локации.

Организационные детали

  • Группу на маршруте сопровождают 3 гида из нашей команды
  • Дополнительно по желанию можно будет купить чебуреки с крабом (около 1 долл. ) и свежевыжатый сок (1 долл. ) в деревне
  • До ранчо мы доберемся на автобусе (сбор группы по всем отелям Пунта-Каны), а затем пересядем на одно- и двухместные квадроциклы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: в среду, пятницу и субботу в 08:00 и 19:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду, пятницу и субботу в 08:00 и 19:00

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