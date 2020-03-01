Влад проводит ещё 1 экскурсию

Программа

Лос Айтисес — изумительное природное место с остановившимся временем. В парке, покрытом густыми, тропическими лесами, расположены поражающие воображение скалистые формирования, гроты и пещеры с наскальными рисунками. Самые известные из них — грот Бока дель Тибурон (в переводе с испанского, «пасть Акулы»), пещера Сан Габриэль, Ла Линия, Арена.

Мангровые заросли вдоль реки, откуда начинается морская часть данной экскурсии, впадающей в залив Сан Лоренцо поражают своим необычным, фантастическим видом. Тишина, изредка нарушаемая пением птиц и первозданная, девственная природа вокруг, перенесут вас на десятки тысячелетий назад в прошлое.

Вы увидите огромное количество различных видов пернатых, населяющих небольшие островки: фрегатов, пеликанов, чаек, красноголовых орлов и множество других. Вы посетите, спрятанные среди буйной зелени, пещеры, которые столетия назад населяли индейцы и следы их пребывания, в виде наскальных рисунков, напоминают об этом.

Также у вас будет время искупаться в бассейнах с чистейшей горной водой и отдохнуть. Для любителей дикой природы — это то самое заветное и красивое место, которое стоит посетить.

Экскурсия проходит по доминиканской глубинке, вдали от основных туристических маршрутов.