Влад проводит ещё 1 экскурсию

  1. Доминикана
  2. Пунта-Кана
  3. Экскурсии

  4. Таинственный остров

Прелесть девственной природы в экзотических тропиках — поездка в национальный парк Лос Айтисес

Влад
Задать вопрос
Влад – ваш гид
Невозможно уехать из Доминиканской республики, не посетив национальный парк Лос Айтисес.

Мангровые заросли, древние гроты с рисунками индейцев, бассейны с горной водой и пение экзотических птиц — вы окажетесь в тропической сказке, которую не забудете никогда.
624 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
Таинственный остров
Таинственный остров

Программа

Лос Айтисес — изумительное природное место с остановившимся временем. В парке, покрытом густыми, тропическими лесами, расположены поражающие воображение скалистые формирования, гроты и пещеры с наскальными рисунками. Самые известные из них — грот Бока дель Тибурон (в переводе с испанского, «пасть Акулы»), пещера Сан Габриэль, Ла Линия, Арена.

Мангровые заросли вдоль реки, откуда начинается морская часть данной экскурсии, впадающей в залив Сан Лоренцо поражают своим необычным, фантастическим видом. Тишина, изредка нарушаемая пением птиц и первозданная, девственная природа вокруг, перенесут вас на десятки тысячелетий назад в прошлое.

Вы увидите огромное количество различных видов пернатых, населяющих небольшие островки: фрегатов, пеликанов, чаек, красноголовых орлов и множество других. Вы посетите, спрятанные среди буйной зелени, пещеры, которые столетия назад населяли индейцы и следы их пребывания, в виде наскальных рисунков, напоминают об этом.

Также у вас будет время искупаться в бассейнах с чистейшей горной водой и отдохнуть. Для любителей дикой природы — это то самое заветное и красивое место, которое стоит посетить.

Экскурсия проходит по доминиканской глубинке, вдали от основных туристических маршрутов.

Организационные детали

В стоимость входит трансфер из вашего отеля и обратно.

Таинственный остров
Таинственный остров
Таинственный остров
Таинственный остров
Таинственный остров
Таинственный остров
Таинственный остров
Таинственный остров
Таинственный остров
Таинственный остров
Таинственный остров
Таинственный остров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Влад
Влад
Меня зовут Влад. Живу в Доминиканской республике почти 8 лет, организую отдых и индивидуальные экскурсии. Объехал весь остров вдоль и поперек и без ложной скромности скажу, что знаю все его интересные и красивые места. Я ориентируюсь на пожелания путешественников: вы увидите разнообразную природу, знаковые и дикие места, пляжи и горы, пещеры и водопады, национальные парки и острова, городские и деревенские районы; посетите сельские дома обычных доминиканцев, увидите жизнь и быт, попробуете простую доминиканскую еду и экзотические фрукты. Большинство моих экскурсий авторские, адаптированы и рассчитаны по времени, очень насыщенные. Проводятся как по туристическим, так и по «непричесанным» местам. Вы увидите абсолютно разную Доминикану!
Напишите мне

Влад проводит ещё 1 экскурсию

Карибы — СаонаКарибы — СаонаКарибы — Саона
720 за экскурсию
11 часов
Увлекательная автомобильно-лодочная экскурсия на остров Саона и в поселок художников Альтос де Чавон
Во время экскурсии вы посетите потрясающие места национального парка, насладитесь девственной природой с экзотическими растениями и животными, попробуете национальную кухню, а также познакомитесь с жизнью местного населения в поселке художников.

Экскурсии по пригородам Пунта-Кана

Все оттенки ДоминиканыВсе оттенки ДоминиканыВсе оттенки Доминиканы
От 220 за экскурсию
8 часов
3 отзыва
Роскошные дикие пляжи, вершина горы Редонда, «небесные» качели, полет на метле и яркая фотосессия
Приглашаю провести незабываемый день в чудесной Доминикане: вы посетите изумительные пляжи, покачаетесь на качелях, полетаете на метле, подниметесь на грузовике к вершине горы, услышите историю Доминиканы и интересные факты о местных жителях. Я помогу почувствовать местный колорит, расскажу о традициях и природе страны, дам ценные советы, как и где купить необычные сувениры и самые вкусные фрукты. А еще на память о нашей встрече вы получите комплект фотографий, сделанных в самых неожиданных местах!
Райская Самана и горбатые китыРайская Самана и горбатые китыРайская Самана и горбатые киты
100 за человека
13 часов
Открыть самый живописный уголок Доминиканы и увидеть незабываемое китовое «шоу»
В путешествии по заповедному краю вы отдохнете на лучших пляжах полуострова, увидите эталонные пейзажи лагун и тропических зарослей, порадуете себя коктейлями на острове Бакарди и прокатитесь на лошадях к одному из самых высоких водопадов страны. А также узнаете о культуре местных жителей и, главное, рассмотрите вблизи потрясающих горбатых китов.
Райский день на острове СаонаРайский день на острове СаонаРайский день на острове Саона
81 за человека
12 часов
3 отзыва
Поддаться чарам белоснежного острова и прогуляться по колоритному городу художников
Добро пожаловать в уголок Доминиканы, который называют жемчужиной Карибов! Вы насладитесь ласковым солнцем, бирюзовыми волнами и бархатистым песком острова Саона. Займетесь снорклингом у кораллового рифа, познакомитесь с доминиканскими традициями в городе художников Альтос де Чавон и достанете звезду с морского дна.
Все грани Санто-ДомингоВсе грани Санто-ДомингоВсе грани Санто-Доминго
81 за человека
10 часов
Открыть самобытную столицу Доминиканы и посетить загадочную пещеру Три глаза
Доминикана — это не только пляжный рай, но и целый пласт мировой культуры. Наше путешествие в Санто-Доминго поможет вам в этом убедиться: вы увидите колониальные особняки, посетите первый храм Западного полушария и погрузитесь в пестрый столичный колорит. А кроме того, отыщете мистические озера в пещере Три глаза и доберетесь до маяка Колумба.
Карибская мозаикаКарибская мозаикаКарибская мозаика
От 240 за экскурсию
8 часов
Живописные пляжи, профессиональная фотосессия, снорклинг и прогулка по городу художников
Приглашаю в насыщенное автомобильное путешествие по южному побережью Доминиканы, которое является настоящей «мечтой путешественника»: лазурная вода, богатый подводный мир, шикарные пляжи, город художников и кинематографистов — Альтес Де Чавон. Вы погуляете по симпатичным европеизированным улочкам, вдоволь накупаетесь и познакомитесь с местными традициями и культурой. А еще получите на память о путешествии яркие фотографии, сделанные в самых выразительных местах!

Выбирайте и другие экскурсии в Пунта-Кане

Необычные маршрутыКарибское мореПешкомОбзорныеОстров СаонаНа автобусеФотосессииГрупповыеНа корабликеЗа городомБайяибеНа автомобилеВ другой городВсеИндивидуальные