Всё об Али-Сабих

Полезная информация об Али-Сабих

Что нужно знать об Али-Сабих: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Али-Сабих
22:2513
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇯 Джибути
Название городаАли-Сабие
По-английски'Ali Sabieh
Столица регионаАли-Сабие является столицей региона
Население города55 000 чел.
АэропортAlisabieh AII (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Djibouti
Средняя высота699 м. от уровня моря

Где находится Али-Сабие на карте