Полезная информация об Али-Сабих
Что нужно знать об Али-Сабих: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Али-Сабих
22:2513
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇯 Джибути
|Название города
|Али-Сабие
|По-английски
|'Ali Sabieh
|Столица региона
|Али-Сабие является столицей региона
|Население города
|55 000 чел.
|Аэропорт
|Alisabieh AII (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Djibouti
|Средняя высота
|699 м. от уровня моря