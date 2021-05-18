Полезная информация об Обоке
Что нужно знать об Обоке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Обоке
20:4235
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇯 Джибути
|Название города
|Обок
|По-английски
|Obock
|Столица региона
|Обок является столицей региона
|Население города
|17 776 чел.
|Аэропорт
|Обок OBC (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Djibouti
|Средняя высота
|24 м. от уровня моря