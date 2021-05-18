Полезная информация об Обоке

Что нужно знать об Обоке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Обоке
20:4235
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇯 Джибути
Название городаОбок
По-английскиObock
Столица регионаОбок является столицей региона
Население города17 776 чел.
АэропортОбок OBC (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Djibouti
Средняя высота24 м. от уровня моря

Где находится Обок на карте