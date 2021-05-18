Полезная информация о Таджуре
Что нужно знать о Таджуре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Таджуре
20:4246
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇯 Джибути
|Название города
|Таджура
|По-английски
|Tadjourah
|Столица региона
|Таджура является столицей региона
|Население города
|22 193 чел.
|Аэропорт
|Таджура TDJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Djibouti
|Средняя высота
|21 м. от уровня моря