Всё о Таджуре

Полезная информация о Таджуре

Что нужно знать о Таджуре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Таджуре
20:4246
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇯 Джибути
Название городаТаджура
По-английскиTadjourah
Столица регионаТаджура является столицей региона
Население города22 193 чел.
АэропортТаджура TDJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Djibouti
Средняя высота21 м. от уровня моря

Где находится Таджура на карте