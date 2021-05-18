Полезная информация об Асосе

Что нужно знать об Асосе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Асоса, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Асосе
20:4255
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇹 Эфиопия
Название городаАсоса
По-английскиAsosa
Столица регионаАсоса является столицей региона
Население города30 512 чел.
АэропортАсоса ASO
Часовой поясAfrica/Addis_Ababa
Средняя высота1 530 м. от уровня моря

Где находится Асоса на карте

Асоса фото города
Асоса

Когда лучше лететь в Асосу

Расписание авиа-рейсов