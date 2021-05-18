Полезная информация об Асосе
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Местное время в Асосе
20:4255
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇹 Эфиопия
|Название города
|Асоса
|По-английски
|Asosa
|Столица региона
|Асоса является столицей региона
|Население города
|30 512 чел.
|Аэропорт
|Асоса ASO
|Часовой пояс
|Africa/Addis_Ababa
|Средняя высота
|1 530 м. от уровня моря
Где находится Асоса на карте
Асоса