Полезная информация об Эфиопии
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Флаг Эфиопии
|Название
|Эфиопия
|Эмодзи флаг
|🇪🇹
|Полное название
|Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
|По-английски
|Ethiopia
|Столица
|Аддис-Абеба
|Города
|Список городов
|Валюта
|Эфиопский быр
|Площадь
|1 127 127 км²
|Население
|101 853 000 чел.
|Телефонный код
|+251
|Код ISO
|ET
|Основной домен
|.ET
|Соседние страны
|🇩🇯 Джибути🇰🇪 Кения🇸🇴 Сомали🇸🇩 Судан🇪🇷 Эритрея🇸🇸 Южный Судан
Где находится Эфиопия на карте
Эфиопия