Всё об Эфиопии

Полезная информация об Эфиопии

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Флаг Эфиопии
Флаг Эфиопии
НазваниеЭфиопия
Эмодзи флаг🇪🇹
Полное названиеФедеративная Демократическая Республика Эфиопия
По-английскиEthiopia
СтолицаАддис-Абеба
ГородаСписок городов
ВалютаЭфиопский быр
Площадь1 127 127 км²
Население101 853 000 чел.
Телефонный код+251
Код ISOET
Основной домен.ET
Соседние страны🇩🇯 Джибути🇰🇪 Кения🇸🇴 Сомали🇸🇩 Судан🇪🇷 Эритрея🇸🇸 Южный Судан

Где находится Эфиопия на карте

Эфиопия фото страны
Эфиопия

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