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Полезная информация о Диредавы

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Местное время в Диредавы
20:4306
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇹 Эфиопия
Название городаДиредавы
По-английскиDire Dawa
Столица регионаДиредавы является столицей региона
Население города252 279 чел.
АэропортАба-Тенна DIR
Часовой поясAfrica/Addis_Ababa
Средняя высота1 204 м. от уровня моря

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