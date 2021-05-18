Полезная информация о Диредавы
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Местное время в Диредавы
20:4306
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇹 Эфиопия
|Название города
|Диредавы
|По-английски
|Dire Dawa
|Столица региона
|Диредавы является столицей региона
|Население города
|252 279 чел.
|Аэропорт
|Аба-Тенна DIR
|Часовой пояс
|Africa/Addis_Ababa
|Средняя высота
|1 204 м. от уровня моря
Где находится Диредавы на карте
Диредавы