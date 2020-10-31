Как добраться до Джиммы на самолёте

В Джимме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Jimma Airport» вам не избежать

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Джимма JIM Jimma Airport

Самые дешёвые билеты в Джимму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇺🇦 Киева 43 002 49ч 30м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Джиммы

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Джиммы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Бахр-Дар

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