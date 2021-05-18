Полезная информация о Гамбеле
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Местное время в Гамбеле
22:2525
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇹 Эфиопия
|Название города
|Гамбеле
|По-английски
|Gambela
|Столица региона
|Гамбеле является столицей региона
|Население города
|42 366 чел.
|Аэропорт
|Гамбела GMB
|Часовой пояс
|Africa/Addis_Ababa
|Средняя высота
|439 м. от уровня моря
Где находится Гамбеле на карте
Гамбеле