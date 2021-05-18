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Полезная информация о Гамбеле

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Местное время в Гамбеле
22:2525
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇹 Эфиопия
Название городаГамбеле
По-английскиGambela
Столица регионаГамбеле является столицей региона
Население города42 366 чел.
АэропортГамбела GMB
Часовой поясAfrica/Addis_Ababa
Средняя высота439 м. от уровня моря

Где находится Гамбеле на карте

Гамбеле фото города
Гамбеле

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