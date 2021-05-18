Полезная информация о Гондэр

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Местное время в Гондэр
20:4318
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇹 Эфиопия
Название городаГондэр
По-английскиGondar
Население города153 914 чел.
АэропортГондэр GDQ
Часовой поясAfrica/Addis_Ababa
Средняя высота2 201 м. от уровня моря

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