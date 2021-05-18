Полезная информация о Гондэр
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Местное время в Гондэр
20:4318
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇹 Эфиопия
|Название города
|Гондэр
|По-английски
|Gondar
|Население города
|153 914 чел.
|Аэропорт
|Гондэр GDQ
|Часовой пояс
|Africa/Addis_Ababa
|Средняя высота
|2 201 м. от уровня моря
Где находится Гондэр на карте
Гондэр