Храм Исиды на острове Филе, Незаконченный обелиск и грандиозная плотина на автопешеходной экскурсии
Приглашаем познакомиться со старинным Асуаном и его окрестностями в комфортном формате мини-группы! Вы прокатитесь на моторной лодке по Нилу и осмотрите потрясающий храм богини Исиды на острове Филе.
Прикоснётесь к легендам Незаконченного обелиска и впечатлитесь чудом инженерной техники — Асуанской плотиной.
Прикоснётесь к легендам Незаконченного обелиска и впечатлитесь чудом инженерной техники — Асуанской плотиной.
Ближайшие даты:
3
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янв
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€90
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Храм Исиды на острове Филе. Вы увидите один из самых древних и красивых храмов во всём Египте. Полюбуетесь его гранитными алтарями и расшифруете мифологические сцены на стенах. Чтобы добраться до храма, мы воспользуемся моторной лодкой — приготовьтесь к небольшому речному путешествию по Нилу!
Незаконченный обелиск. Вы оцените крупнейший из известных древних обелисков. Его вес составляет более 1000 тонн. Мы расскажем, из чего он сделан и каковы версии его происхождения.
Асуанская плотина. Это самая масштабная гидротехническая система во всей стране. Мы раскроем, как она создавалась и как она связана с СССР.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 14$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет, дети до 5 лет бесплатно
- В наших программах нет принудительного посещения магазинов
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Асуане
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — Организатор в Асуане
Провёл экскурсии для 22 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мухаммед, я представляю официальную туристическую компанию в Египте. Мы работаем только с лицензированными профессиональными гидами. Относимся к своему делу с ответственностью и душой.
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