Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе
Групповая экскурсия в Асуане

Храм Исиды на острове Филе, Незаконченный обелиск и грандиозная плотина на автопешеходной экскурсии

Приглашаем познакомиться со старинным Асуаном и его окрестностями в комфортном формате мини-группы! Вы прокатитесь на моторной лодке по Нилу и осмотрите потрясающий храм богини Исиды на острове Филе.

Прикоснётесь к легендам Незаконченного обелиска и впечатлитесь чудом инженерной техники — Асуанской плотиной.
Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе
Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе
Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе
Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе
Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе
Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€90
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Храм Исиды на острове Филе. Вы увидите один из самых древних и красивых храмов во всём Египте. Полюбуетесь его гранитными алтарями и расшифруете мифологические сцены на стенах. Чтобы добраться до храма, мы воспользуемся моторной лодкой — приготовьтесь к небольшому речному путешествию по Нилу!

Незаконченный обелиск. Вы оцените крупнейший из известных древних обелисков. Его вес составляет более 1000 тонн. Мы расскажем, из чего он сделан и каковы версии его происхождения.

Асуанская плотина. Это самая масштабная гидротехническая система во всей стране. Мы раскроем, как она создавалась и как она связана с СССР.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 14$ взрослые, 7$ дети 6-12 лет, дети до 5 лет бесплатно
  • В наших программах нет принудительного посещения магазинов

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Асуане
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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