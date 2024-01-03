Приглашаем познакомиться со старинным Асуаном и его окрестностями в комфортном формате мини-группы! Вы прокатитесь на моторной лодке по Нилу и осмотрите потрясающий храм богини Исиды на острове Филе. Прикоснётесь к легендам Незаконченного обелиска и впечатлитесь чудом инженерной техники — Асуанской плотиной.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Храм Исиды на острове Филе. Вы увидите один из самых древних и красивых храмов во всём Египте. Полюбуетесь его гранитными алтарями и расшифруете мифологические сцены на стенах. Чтобы добраться до храма, мы воспользуемся моторной лодкой — приготовьтесь к небольшому речному путешествию по Нилу!

Незаконченный обелиск. Вы оцените крупнейший из известных древних обелисков. Его вес составляет более 1000 тонн. Мы расскажем, из чего он сделан и каковы версии его происхождения.

Асуанская плотина. Это самая масштабная гидротехническая система во всей стране. Мы раскроем, как она создавалась и как она связана с СССР.

Организационные детали