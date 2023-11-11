Храмы Абу-Симбела считаются главными памятниками Египта после Большого сфинкса и пирамид Гизы. Высеченные в 100-метровой скале, они возвышаются среди пустыни как знак победы фараона Рамзеса II над врагами и свидетельство его любви к жене — красавице Нефертари. Приглашаем отправиться с нами в поездку к великим сооружениям и прикоснуться к легендам древнего мира.

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Описание

Что вас ожидает

Большой и Малый храмы Абу-Симбела

Большое строение создано в честь фараона Рамзеса II. Его фасад украшен изображениями богов, самого правителя и его семьи — матери, жены и детей. Стены внутри храма сохранили рельефы с ритуальными и военными сценами. 2 раза в год — 21 февраля и 21 октября — здесь можно наблюдать интересный оптический эффект. Солнечный луч освещает статуи Рамзеса II и Амона-Ра. На бога Птаха, владыку подземного мира, солнце не падает никогда. Малый храм построен в честь супруги фараона — царицы Нефертари.

Погружение в прошлое

Гид расскажет об ушедших цивилизациях и легендах древнего мира, истории храмов и их спасении от затопления растущими водами озера Насер.

Организационные детали