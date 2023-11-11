Увидеть знаменитые шедевры древнеегипетской архитектуры
Храмы Абу-Симбела считаются главными памятниками Египта после Большого сфинкса и пирамид Гизы.
Высеченные в 100-метровой скале, они возвышаются среди пустыни как знак победы фараона Рамзеса II над врагами и свидетельство его любви к жене — красавице Нефертари.
Приглашаем отправиться с нами в поездку к великим сооружениям и прикоснуться к легендам древнего мира.
Высеченные в 100-метровой скале, они возвышаются среди пустыни как знак победы фараона Рамзеса II над врагами и свидетельство его любви к жене — красавице Нефертари.
Приглашаем отправиться с нами в поездку к великим сооружениям и прикоснуться к легендам древнего мира.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Большой и Малый храмы Абу-Симбела
Большое строение создано в честь фараона Рамзеса II. Его фасад украшен изображениями богов, самого правителя и его семьи — матери, жены и детей. Стены внутри храма сохранили рельефы с ритуальными и военными сценами. 2 раза в год — 21 февраля и 21 октября — здесь можно наблюдать интересный оптический эффект. Солнечный луч освещает статуи Рамзеса II и Амона-Ра. На бога Птаха, владыку подземного мира, солнце не падает никогда. Малый храм построен в честь супруги фараона — царицы Нефертари.
Погружение в прошлое
Гид расскажет об ушедших цивилизациях и легендах древнего мира, истории храмов и их спасении от затопления растущими водами озера Насер.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги русскоговорящего гида
- Дополнительно оплачиваются обед — от $10 и вход в храмы — $15/чел.
- Заберём вас из любого отеля в Асуане и привезём обратно
- Выезд из Асуана в 4 часа утра. Дорога до Абу-Симбела займёт 3 часа с небольшой остановкой на отдых.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Асуане
Провели экскурсии для 42 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
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