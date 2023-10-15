Увидеть жемчужину египетской архитектуры и расшифровать наскальные рисунки
Интересуетесь древнеегипетской историей и культурой и хотите посетить одну из самых популярных достопримечательностей Египта? Тогда приглашаем на нашу экскурсию! На комфортабельном автомобиле мы довезём вас прямо до Абу-Симбела.
Вы увидите тайные комнаты жрецов и фараонов, научитесь расшифровывать наскальные изображения и узнаете историю старинного храма.
Вы увидите тайные комнаты жрецов и фараонов, научитесь расшифровывать наскальные изображения и узнаете историю старинного храма.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Гид-египтолог расскажет вам исторические факты от начала строительства храма во времена правления фараона Рамсеса II до наших дней. Покажет тайные комнаты жрецов, фараонов и древних египтян и откроет их секреты.
Вы узнаете:
- в честь кого построен храм;
- что означают наскальные рисунки и изображения древних египтян;
- в связи с чем храм был перенесён на новое место в 1960 году;
- в какие дни нужно приходить в храм, чтобы увидеть, как солнце светит прямо во внутреннее святилище, озаряя статуи Рамсеса II и других богов.
Организационные детали
- Экскурсия начинается рано утром (нам предстоит проехать 280 км от Асуана и столько же обратно)
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги русскоговорящего гида, входной билет в Абу-Симбел
- Накануне экскурсии вам нужно сообщить нам название вашего отеля (или корабля, если у вас круиз), а также прислать фото паспорта
- Возьмите с собой сухой ланч-пакет для завтрака
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Асуане
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — ваша команда гидов в Асуане
Меня зовут Шериф Эльшорбаги! Я русскоговорящий гид-историк. Русский язык изучал в Москве в РУДН. Более 15 лет я работаю с путешественниками из России и СНГ. За мой многолетний опыт работы в туризме у меня сформировалась прекрасная команда гидов. Поехав с нами на исторические экскурсии, вы увидите Египет другими глазами!
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