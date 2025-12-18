Абу-Симбел и Асуан: индивидуальный тур с историком
Побеседовать о фараонах и богах, изучить древние храмы и иероглифы и увидеть Незаконченный обелиск
Приглашаю вас изучить великие сооружения и прикоснуться к легендам древнего мира.
Сначала мы отправимся к храмам, высеченным в скале Абу-Симбел, которые входят в число главных памятников Египта после Большого сфинкса и читать дальше
пирамид Гизы.
Мы посетим тайные комнаты жрецов и фараонов, научимся расшифровывать наскальные изображения и надписи и узнаем, как эти шедевры зодчества спасли от затопления.
Продолжим исследовать культовые религиозные комплексы уже на следующий день, побывав в храме богини Исиды на острове Филе.
А также вспомним, как советские инженеры участвовали в строительстве Асуанской плотины, и попытаемся разгадать тайну грандиозного гранитного обелиска, который так и не был завершён.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите паспорт, очки, наличные, головной убор, удобную обувь, а также сухой завтрак и воду.
Программа тура по дням
1 день
Высеченные в скалах храмы Абу-Симбел
Встретимся ранним утром и поедем к скале Абу-Симбел. Рекомендую заранее заказать в отеле сухой завтрак и взять его в дорогу. Сегодня мы исследуем 2 храма времён правления Рамсеса II: один в честь самого фараона, другой — в честь его первой жены. На входе нас встретят колоссальные статуи богов и царя, внутри — многочисленные изображения и надписи на стенах.
2 день
Храм Исиды, Асуанская плотина, Незаконченный обелиск
Сегодня изучим достопримечательности Асуана. Посетим храм богини Исиды на острове Филе — некогда выдающийся архитектурный ансамбль с пилонами, залом с колоннами, подземельями, молельнями и большим двором. Осмотрим Асуанскую плотину, в строительстве которой участвовали советские специалисты, и Незаконченный обелиск, который начали вырезать из гранитной скалы, но по какой-то причине не довели дело до конца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и водителем
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Асуан и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Входные билеты - около $40 за все
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Асуане, 4:30
Завершение: Любое удобное вам место в Асуане, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Асуане
Провели экскурсии для 1040 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.